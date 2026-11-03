هاري كين: لن نقلل من أتلتيكو مدريد.. ونحلم بخوض نهائي دوري أبطال أوروبا

تحدث هاري كين عن مواجهة أتلتيكو مدريد، مؤكدًا صعوبة المباراة، ومشيدًا بإمكانات الفريق الإسباني على المستويين الدفاعي والهجومي.

وقال كين: «لا أحتفظ بأفضل الذكريات في هذا الملعب، لكنني سعيد ومتحمس للعودة، ونأمل في العودة إليه لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا وصناعة ذكرى جديدة».

وأضاف: «أتلتيكو فريق جيد جدًا، ولا يعتمد فقط على قوته الدفاعية، بل يمتلك لاعبين رائعين وقدرات هجومية مميزة، ولن نقلل من شأنه أبدًا».

وعن إهدار ركلات الجزاء، أكد المهاجم الإنجليزي أهمية التدرب عليها باستمرار، مشيرًا إلى أنه سيحافظ على روتينه المعتاد حال احتساب ركلة جزاء خلال المباراة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية منح اللاعبين الشباب فرصة المشاركة، موضحًا أنهم يتدربون بشكل جيد ومستعدون لإثبات قدراتهم حال حصولهم على الفرصة.

