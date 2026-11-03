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أكسيوس: المخابرات الأمريكية تنصح ترامب بالإبقاء على سياسة لا حرب ولا اتفاق مع إيران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكسيوس: المخابرات الأمريكية تنصح ترامب بالإبقاء على سياسة لا حرب ولا اتفاق مع إيران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

كشفت تقارير إعلامية أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «CIA» جون راتكليف نصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإبقاء على الوضع الراهن في التعامل مع إيران، وفق نهج يقوم على تجنب استئناف الحرب أو التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي، مع مواصلة ممارسة الضغوط الاقتصادية على طهران.

وذكر موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن راتكليف يرى أن استمرار الضغوط الاقتصادية لفترة أطول قد يدفع إيران إلى تقديم تنازلات إضافية في المفاوضات، أو يؤدي إلى تصاعد الاضطرابات الداخلية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية، بما قد يفضي إلى احتجاجات شعبية.

وبحسب التقرير، يحظى هذا التوجه بتأييد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير الخارجية ماركو روبيو، اللذين يدعمان استمرار سياسة الضغط الاقتصادي دون الانخراط في مواجهة عسكرية جديدة أو التسرع في إبرام اتفاق مع طهران.

في المقابل، يدفع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف باتجاه التوصل إلى اتفاق مع إيران، ما يعكس تباينًا في وجهات النظر داخل إدارة ترامب بشأن المسار الأنسب للتعامل مع الملف الإيراني خلال المرحلة المقبلة.

ونقل «أكسيوس» عن ترامب قوله إنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار بشأن استئناف القتال مع إيران، مؤكدًا استمرار الاتصالات بين الجانبين، ومشيرًا إلى أن الضغوط الأمريكية ألحقت أضرارًا مالية كبيرة بطهران.

وأضاف ترامب أن المحادثات مع إيران تسير بصورة جيدة، معربًا عن اعتقاده بأن طهران باتت أكثر رغبة من أي وقت مضى في التوصل إلى اتفاق.

وأشار التقرير إلى أن وسطاء قطريين أعدوا مقترحًا يتضمن سلسلة من إجراءات بناء الثقة على مدى ثلاثة أيام، بهدف استئناف المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران، فيما توجه الوسيط القطري علي الثوادي إلى طهران لمواصلة المشاورات بشأن المقترح.

ولم تصدر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تعليقًا على ما أورده التقرير بشأن نصيحة راتكليف للرئيس الأمريكي.

أكسيوس المخابرات الأمريكية الرئيس ترامب جون راتكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «CIA» إيران

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