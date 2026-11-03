حبس المتهم بإنهاء حياة شاب في مشاجرة بسبب معاكسة خطيبته بالخصوص

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية جريمة قتل، بعدما لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطعنة نافذة أسفل البطن بسلاح أبيض، على يد نجل صاحب مخبز فينو، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب معاكسة خطيبة المجني عليه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، فيما قررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من قسم شرطة الخصوص، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، أسفرت عن مصرع شاب متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة.



وبالفحص وإجراء التحريات، تبين أن الواقعة بدأت أثناء توجه فتاتين شقيقتين لشراء بعض الاحتياجات من أحد مخابز الفينو بالمنطقة، حيث تعرضت إحداهما للمعاكسة من نجل صاحب المخبز.

وعلى إثر ذلك، تواصلت الفتاتان مع خطيبيهما، اللذين حضرا إلى المخبز لمواجهته، إلا أن الأمر تطور إلى مشاجرة بين الشابين من جهة، وصاحب المخبز ونجله من جهة أخرى.

وخلال المشاجرة، أقدم نجل صاحب المخبز على استخدام سلاح أبيض وطعن أحد الشابين أسفل البطن، ما أسفر عن إصابته إصابة بالغة أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، كما جرى ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التصريح بدفن جثمان المجني عليه عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.