ترامب: قد نضطر إلى استهداف «جبل الفأس» في إيران.. ويمكننا تدميره خلال دقائق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى استهداف موقع «جبل الفأس» في إيران، المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أن الجيش الأمريكي قادر على التعامل مع الموقع وتدميره في وقت قصير، إذا تقرر تنفيذ ضربة عسكرية جديدة.

وأوضح ترامب أن واشنطن لا تزال ترى ضرورة التعامل مع موقع أو موقعين داخل إيران، رغم تأكيده أن العمليات العسكرية الأمريكية السابقة ألحقت أضرارًا كبيرة بالقدرات العسكرية والنووية الإيرانية.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن «جبل الفأس» قد يكون أحد الأهداف المحتملة، في إشارة إلى المنشأة المحصنة الواقعة تحت الأرض بالقرب من منشأة نطنز النووية، والتي يُعتقد أنها مرتبطة بالأنشطة النووية الإيرانية.

وفي تصريحاته، تحدث ترامب عن قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ ضربة سريعة ضد الموقع، مشيرًا إلى أن التعامل مع أهداف متبقية داخل إيران لن يستغرق وقتًا طويلًا، في وقت لا تزال فيه الخيارات العسكرية مطروحة بالتوازي مع المساعي الدبلوماسية.