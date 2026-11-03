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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسوشيتد برس: نتنياهو يضغط على ترامب لشن ضربات جديدة ضد إيران

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أمنية رشاد الجلوي

كشفت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين إقليميين ومصدر مطلع، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شن موجة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، في وقت تتأرجح فيه مواقف واشنطن بين التصعيد العسكري ومحاولة التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران.

وبحسب المصادر، جاء الضغط الإسرائيلي خلال اتصال هاتفي أجراه نتنياهو مع ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى استئناف الهجمات على إيران، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يبدِ التزامًا باتخاذ أي إجراء عسكري جديد.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، المقررة الثلاثاء، وفي ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران بشأن مضيق هرمز والملف النووي الإيراني.

وفي المقابل، أشار مسؤولان إقليميان إلى إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية، موضحين أن الوسطاء يعملون على بلورة اتفاق يقضي بوقف إيران هجماتها في مضيق هرمز، مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مع توقع إجراء مزيد من المحادثات خلال الأسبوع الجاري.

ونقلت الوكالة عن المسؤولين، اللذين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، أن المعلومات التي استندا إليها جاءت من مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

وفي سياق متصل، حذر حلفاء آخرون للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط من شن جولة جديدة من الضربات العسكرية على إيران، معتبرين أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة وتوسيع نطاق المواجهة.

ولم تصدر الحكومة الإسرائيلية تعليقًا فوريًا على ما أوردته الوكالة، فيما لم يرد البيت الأبيض بشكل مباشر على الأسئلة المتعلقة بما إذا كان ترامب ونتنياهو قد ناقشا احتمال تنفيذ ضربات جديدة خلال اتصالهما الأخير.

وتزامن نشر تقرير «أسوشيتد برس» مع تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن شن القوات الأمريكية ضربات على جزيرة قشم جنوبي إيران، وفقًا لما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال»، في تطور يضيف مزيدًا من الغموض إلى مسار المواجهة بين واشنطن وطهران.

وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران إيران تصعيد عسكري

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