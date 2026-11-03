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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مسار يتصدر دوري المحترفين بأقوى هجوم.. وفاركو يطارده وكهرباء الإسماعيلية ومالية كفر الزيات في الصورة

نادي مسار
نادي مسار
رباب الهواري

فرض فريق مسار نفسه بقوة على صراع المنافسة في دوري المحترفين، مع اقتراب انطلاق منافسات الجولة الثانية عشرة، بعدما نجح في اعتلاء صدارة جدول الترتيب، مستفيدًا من نتائجه الإيجابية خلال الجولات الماضية، إلى جانب امتلاكه أقوى خط هجوم في المسابقة، في ظل منافسة شرسة مع فاركو وعدد من الفرق الطامحة لحجز بطاقات الصعود.

وتؤكد الأرقام تقارب المستويات بين فرق المقدمة، حيث يتساوى مسار وفاركو في عدد الانتصارات ورصيد النقاط، بعدما حقق كل منهما 7 انتصارات وجمع 22 نقطة، بينما يتفوق مسار بفارق الأهداف، ليحافظ على المركز الأول قبل انطلاق الجولة الجديدة.

مسار وفاركو.. صراع مشتعل على الصدارة

قدم مسار مستويات قوية خلال أول 11 جولة، بعدما حقق 7 انتصارات وتعادلًا وحيدًا مقابل 3 هزائم، ليصل إلى 22 نقطة، ويؤكد جديته في المنافسة على الصعود، خاصة بعدما سجل لاعبوه 22 هدفًا، ليصبح الفريق صاحب أقوى خط هجوم في دوري المحترفين.

في المقابل، يواصل فاركو مطاردة المتصدر بالرصيد نفسه من النقاط والانتصارات، بعدما حقق 7 انتصارات، وسجل لاعبوه 18 هدفًا، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف، ويؤكد امتلاكه القدرة على الاستمرار في سباق المنافسة حتى الجولات الأخيرة.

كهرباء الإسماعيلية ومالية كفر الزيات يطاردان القمة

يحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الثالث برصيد 21 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات و3 تعادلات مقابل هزيمتين، وسجل لاعبوه 19 هدفًا، ليكون أحد أبرز المنافسين على مراكز المقدمة.

ويشاركه مالية كفر الزيات الرصيد نفسه، بعدما جمع 21 نقطة من 6 انتصارات و3 تعادلات وهزيمتين، لكنه نجح في خطف الأنظار بفضل صلابته الدفاعية، حيث لم تستقبل شباكه سوى 6 أهداف خلال 11 مباراة، ليصبح من أقوى الفرق دفاعيًا في المسابقة.

صراع القوة الهجومية.. مسار في المقدمة

على المستوى الهجومي، ينفرد مسار بالصدارة بعدما سجل لاعبوه 22 هدفًا بمعدل هدفين في المباراة الواحدة، بينما يأتي كهرباء الإسماعيلية والسكة الحديد في المركز التالي برصيد 19 هدفًا لكل منهما.

ويحتل فاركو المركز الرابع في قائمة أقوى خطوط الهجوم برصيد 18 هدفًا، يليه الإنتاج الحربي الذي سجل لاعبوه 17 هدفًا، وهو ما يعكس امتلاك أكثر من فريق أدوات هجومية قادرة على صناعة الفارق.

حرس الحدود الأكثر تعادلًا في دوري المحترفين

وفيما يتعلق بنتائج التعادل، تشترك 6 فرق في تسجيل 5 تعادلات لكل منها، وهي حرس الحدود والنصر والترسانة والإنتاج الحربي والداخلية ولافيينا.

ويأتي حرس الحدود في المركز الخامس برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 5 انتصارات و5 تعادلات مقابل هزيمة واحدة، ليواصل المنافسة على مراكز المقدمة، بينما يحتل النصر والترسانة المركزين التاسع والعاشر برصيد 17 نقطة لكل منهما.

المنافسة تشتعل قبل الجولة الثانية عشرة

وتبقى المنافسة على قمة دوري المحترفين مفتوحة أمام جميع الاحتمالات، في ظل الفوارق المحدودة بين الفرق، حيث يتصدر مسار وفاركو برصيد 22 نقطة، ويلاحقهما كهرباء الإسماعيلية ومالية كفر الزيات برصيد 21 نقطة، بينما يأتي حرس الحدود والمنصورة برصيد 20 نقطة لكل منهما.

وتنتظر فرق المقدمة مواجهات مهمة خلال الجولات المقبلة، في ظل رغبة كل فريق في استغلال تعثر المنافسين، سواء من أجل الانفراد بالصدارة أو الاقتراب من مراكز الصعود، وهو ما ينذر بمزيد من الإثارة في سباق دوري المحترفين هذا الموسم.

دورى المحترفين مسار السكة الحديد فاركو

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