جهاد جريشة: الإسماعيلي تعرض لظلم تحكيمي أمام بروكسي

كشف جهاد جريشة، الخبير التحكيمي، عن رأيه في عدد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل بمباريات دوري المحترفين، مؤكدًا صحة بعض القرارات وخطأ أخرى، مشيرًا إلى وجود أخطاء أثرت على نتائج بعض المواجهات.

الدوري المحترفين

وقال جريشة، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "ركلة الجزاء التي حصل عليها فاركو أمام وي صحيحة".

وأضاف: "الإسماعيلي تعرض لظلم تحكيمي للمباراة الثالثة على التوالي أمام بروكسي، وكان يستحق ركلة جزاء، ومن حسن الحظ أنها لم تؤثر على نتيجة المباراة".

وتابع: "هدف لافيينا في ديروط سليم، ولا توجد به مخالفة، وحارس المرمى لم يتعرض لأي عرقلة، كما أن ديروط لا يستحق ركلة جزاء، والكرة التي طالب فيها بخطأ كانت حالة تسلل".

وأوضح الخبير التحكيمي: "هدف مالية كفر الزيات في الترسانة غير شرعي، وقد أثر على نتيجة المباراة التي انتهت بخسارة الترسانة بنتيجة 2-1".

واختتم جريشة تصريحاته قائلًا: "ركلة جزاء كهرباء الإسماعيلية غير صحيحة، فالمهاجم هو من عرقل مدافع مسار، وقد أثرت هذه الحالة على نتيجة المباراة".