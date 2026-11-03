محمد ثابت: إيقاف القيد منح مواهب الزمالك فرصة التألق.. وحمد صفوت نجوم المستقبل

أكد محمد ثابت، المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2007، أن قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء يضم مجموعة مميزة من المواهب الواعدة القادرة على تدعيم الفريق الأول خلال السنوات المقبلة، مشيدًا بالإمكانيات الفنية والبدنية التي يمتلكها عدد من اللاعبين الشباب.

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وأوضح ثابت، خلال تصريحاته في برنامج «زملكاوي» مع محمد عبد الجليل، أن محمد حمد سيكون أحد العناصر المهمة في مستقبل الزمالك، كما أشاد بإمكانيات محمد فرج، مؤكدًا امتلاكه مقومات الظهير العصري، إلى جانب أحمد صفوت الذي وصفه بالموهبة الرائعة، وعمر عبد العزيز حارس المرمى الواعد. وأضاف أن مشاركة الناشئين بجانب عناصر الخبرة تمنحهم الثقة وتساعدهم على اكتساب الخبرات والتطور.

وأشار المدير الفني إلى أن إيقاف القيد منح العديد من مواهب قطاع الناشئين فرصة الظهور والتألق مع الفريق الأول، مؤكدًا أن مباريات الزمالك في بطولة كأس عاصمة مصر تمثل فرصة مهمة لاكتشاف المزيد من العناصر الشابة ومنحها الفرصة لإثبات قدراتها، في ظل امتلاك مختلف فرق قطاع الناشئين مواهب قادرة على تمثيل الفريق الأول مستقبلًا.