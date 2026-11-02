الحسين عموتة: الحزم أساس النجاح.. ولا أعتبر اللاعب غير الملتزم نجماً

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تصريحات الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، خلال المؤتمر الصحفي، والتي تحدث فيها عن المعايير الأساسية لتقييم اللاعبين والانضباط داخل الفريق.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«الحسين عموتة المدير الفني للأهلي خلال المؤتمر الصحفي:

النجم هو اللاعب الملتزم في التدريبات وحياته الشخصية والظهور الجيد في المباراة، احنا النادي الأهلي، نحاول نساند اللاعبين لكن الحزم ثم الحزم لأن الأساس هو الأداء الجيد، واذا لم يوجد أداء وروح أنا لا أعتبر اللاعب نجم».

حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي في تحقيق فوز مهم على نظيره المقاولون العرب بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، ليشهد اليوم حصد المارد الأحمر لثمار جهده وخروج المباراة بنتيجة حاسمة لصالحهم.