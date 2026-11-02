باحث فلسطيني: مصر تقود تحركات إنسانية وسياسية لحماية القضية الفلسطينية ورفض التهجير

أكد الدكتور عبد المهدي مطاوع، الباحث السياسي الفلسطيني، أهمية الدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني والتصدي للمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، من خلال تحركات إنسانية ودبلوماسية وجهود لتوحيد الصف الداخلي.

وقال مطاوع، خلال تصريحات لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن القاهرة تواصل جهودها الإغاثية لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وقوافل المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن التحركات السياسية المصرية تستهدف وقف الحرب، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حل الدولتين، والعمل على إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.

الانقسام بين غزة والضفة الغربية

وأضاف أن مصر تبذل جهوداً لتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية وإنهاء الانقسام بين غزة والضفة الغربية، بما يضمن وحدة الموقف والتمثيل الفلسطيني.