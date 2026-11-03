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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التاريخ ينحاز للفريق الإيطالي.. موعد مباراة فينورد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان
إنتر ميلان
حمزة شعيب

يستضيف ملعب «دي كويب»، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة قوية تجمع بين فينورد الهولندي وإنتر ميلان الإيطالي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشوارهما في البطولة القارية.

ويدخل فينورد المواجهة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، بحثًا عن تحقيق الفوز وتعويض نتائجه الأخيرة، بينما يطمح إنتر ميلان إلى مواصلة تفوقه الأوروبي والخروج بنتيجة إيجابية خارج ملعبه.

فينورد يبحث عن استغلال عاملي الأرض والجمهور

ويخوض فينورد المباراة بعدما تعادل في مواجهته الأخيرة أمام فورتونا سيتارد بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الدوري الهولندي موسم 2026/2027، بينما يمتلك الفريق 3 نقاط في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويمتلك الفريق الهولندي سجلًا مميزًا على ملعبه أمام الأندية الإيطالية في دوري أبطال أوروبا، إذ لم يتعرض للهزيمة خلال 6 مباريات، محققًا 4 انتصارات وتعادلين.

تاريخ مواجهات إنتر ميلان وفينورد

وسبق أن التقى الفريقان في مواجهتين بنظام الذهاب والإياب، ونجح كل منهما في حسم التأهل مرة واحدة.

وكان التفوق الأول لفينورد في نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي موسم 2001/2002، بعدما فاز ذهابًا بهدف دون رد، وتعادل إيابًا بنتيجة 2-2.

في المقابل، نجح إنتر ميلان في حسم المواجهة الأخيرة بينهما بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا موسم 2024/2025، بعدما فاز ذهابًا بنتيجة 2-0، وإيابًا بنتيجة 2-1.

إنتر ميلان يتسلح بسجل مميز أمام الأندية الهولندية

ويدخل إنتر ميلان المواجهة بأفضلية معنوية، بعدما تجنب الخسارة في آخر 14 مباراة أمام الأندية الهولندية بدوري أبطال أوروبا، محققًا 10 انتصارات و4 تعادلات، وهو ما يعزز طموحاته في مواصلة نتائجه الإيجابية أمام فينورد.

تشالهانوجلو يطارد رقمًا تاريخيًا

وعلى صعيد الأرقام الفردية، يقترب التركي هاكان تشالهانوجلو، لاعب وسط إنتر ميلان، من تحقيق إنجاز تاريخي في دوري أبطال أوروبا، إذ يمتلك 12 هدفًا في البطولة، ويحتاج إلى هدف واحد لمعادلة الرقم القياسي لأفضل الهدافين الأتراك في المسابقة، والمسجل باسم هاكان شوكور وبوراك يلماز برصيد 13 هدفًا لكل منهما.

فينورد إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا

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