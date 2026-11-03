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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد علي رزق يكشف لصدى البلد تفاصيل شخصية علاء بـ «جريمة في الزمالك»

الفنان محمد علي رزق مع أوركيد سامي
الفنان محمد علي رزق مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

كشف الفنان محمد علي  رزق عن سعادته الكبيرة بردود الفعل التي حققتها حكاية «جريمة في الزمالك»، إحدى حكايات مسلسل «القصة الكاملة»، مؤكداً أنه تلقى إشادات واسعة من الجمهور حول الشخصية التي قدمها ضمن أحداث العمل، مشيراً إلى أن النجاح الذي حققته الحكاية أسعده كثيراً، خاصة في ظل التفاعل الكبير مع تفاصيلها وأحداثها.

وقال محمد علي  رزق، في تصريحات  لموقع «صدى البلد» الإخباري، إنه سعيد للغاية بردود فعل الجمهور على حكاية «جريمة في الزمالك»، موضحاً أن شخصية «علاء» التي يجسدها خلال الأحداث تعد من الشخصيات المركبة والمختلفة، وتحمل العديد من التفاصيل النفسية والإنسانية التي تجعلها مثيرة للاهتمام.

وأضاف أن شخصية علاء تتسم بالأنانية والاعتماد على الآخرين، فهو شخص لا يرغب في العمل، ويسعى دائماً للحصول على الأموال من شقيقته، دون تحمل مسؤولياته أو محاولة تغيير واقعه، وهو ما يجعله شخصية سامة ومؤذية في تعاملاته مع المحيطين به.

وأوضح رزق أن ما جذبه إلى الشخصية هو طبيعتها المركبة واختلافها، مؤكداً أنها ليست شخصية تقليدية، بل تحمل جوانب متعددة، وهو ما جعله يستمتع بتقديمها والعمل على تفاصيلها حتى تظهر بالشكل المناسب للجمهور.

وأعرب الفنان عن سعادته بالتعاون مع جميع صناع حكاية «جريمة في الزمالك»، مشيداً بفريق العمل والأجواء التي سادت التصوير، ومؤكداً أن النجاح الذي حققه المسلسل جاء نتيجة مجهود جماعي وتعاون بين جميع المشاركين فيه.

وأشار إلى أن تفاعل الجمهور مع الشخصية ومع أحداث المسلسل يمثل له حالة خاصة من السعادة، خاصة أن وصول تفاصيل الشخصية إلى المشاهدين وتفاعلهم معها يعكس نجاح التجربة، لافتاً إلى أنه يعتز كثيراً بهذه المشاركة وبالعمل مع فريق المسلسل.

وتشارك صبا مبارك بطولة «جريمة في الزمالك» مع محمد علي رزق وأحمد بهاء، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمد عبدالتواب.

محمد علي  رزق ضيف شرف مسلسل سلطان الديب في رمضان 2027

وعلى جانب آخر، كشف محمد علي  رزق عن مشاركته في موسم دراما رمضان 2027 من خلال مسلسل «سلطان الديب»، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد العوضي، موضحاً أنه يشارك في العمل كضيف شرف، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده خلال الفترة المقبلة.

وأكد رزق حماسه لهذه التجربة، مشيراً إلى أن مسلسل «سلطان الديب» عمل مميز ومختلف، وأنه سعيد بانضمامه إلى فريقه، خاصة أن التعاون مع النجم أحمد العوضي يمثل تجربة يعتز بها، إلى جانب سعادته بالعمل مع جميع المشاركين في المسلسل.

وتأتي مشاركة محمد علي  رزق في «سلطان الديب» ضمن تحضيراته للموسم الرمضاني المقبل، حيث يواصل نشاطه الفني من خلال تقديم شخصيات متنوعة ومختلفة، في محاولة لتقديم تجارب جديدة تترك بصمة لدى الجمهور.

ويواصل الفنان محمد علي  رزق حضوره الفني من خلال أعمال تتنوع بين الأدوار المختلفة والشخصيات ذات الأبعاد الدرامية المتعددة


 

الفنان محمد علي رزق اخبار الفن نجوم الفن

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