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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيفي عبده تكشف لصدى البلد جديد أعمالها الفنية وتوجه رسالة مؤثرة لجمهورها.. فيديو

الفنانة فيفي عبدة
الفنانة فيفي عبدة
أوركيد سامي

كشفت الفنانة فيفي عبده عن استعدادها للعودة إلى جمهورها من خلال موسم دراما رمضان 2027، حيث تقرأ حاليًا أكثر من عمل فني لاختيار الأنسب من بينها، معربة عن اشتياقها للظهور مجددًا على الشاشة.

وقالت فيفي عبده، خلال لقاء مع موقع «صدى البلد»، إنها تدرس عددًا من السيناريوهات للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، مضيفة: «بقرأ كذا عمل لرمضان 2027، وإن شاء الله الجمهور هيشوفني السنة دي علشان واحشني».

وتطرقت الفنانة إلى الأزمة الصحية التي مرت بها مؤخرًا، مؤكدة أن مساندة أصدقائها وأسرتها ومحبة الجمهور كانت من أهم الأمور التي خففت عنها آلام فترة المرض.

وأعربت عن امتنانها لكل من حرص على الاطمئنان عليها، قائلة: «اللي هون عليا فترة تعبي صحابي وأهلي والجمهور، كل الناس سألت عليا، .

وكانت فيفي عبده قد كشفت في وقت سابق عن تفاصيل إصابتها بكسر في القدم، بعد تعرضها للسقوط من السرير بشكل مفاجئ، موضحة أنها رفضت الخضوع لعملية جراحية لتركيب شريحة ومسامير، وقررت الاعتماد على الجبس حتى يلتئم الكسر.

وأضافت أنها تعرضت لعدة انتكاسات خلال رحلة العلاج، بعدما شهدت حالتها تحسنًا في البداية قبل أن تتجدد معاناتها، قائلة في تصريحات تلفزيونية: «رفضت أعمل عملية وأركب مسامير وشريحة، وقلت هتوكل على الله وعملت جبس، والعظم لحم شوية ورجعت انتكست، وبعدين لحم شوية وانتكست تاني، وحاليًا في الجبس وربنا كبير ويلحم الكسر وأبقى كويسة».


https://youtube.com/shorts/tV4OF36j9QQ?si=TEknnFADkf9hPEm3

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