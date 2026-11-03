التموين تعلن مفاجأة بشأن المخزون الاستراتيجي وتكشف استعداداتها لشهر رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتجه الأنظار إلى استعدادات الحكومة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، وضمان توافر المنتجات الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة، في ظل زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.

وتتحرك وزارة التموين على أكثر من محور، بداية من تأمين المخزون الاستراتيجي، مرورًا بالتوسع في منافذ التوزيع، وصولًا إلى إقامة المعارض والشوادر التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تخفيضات تصل إلى 25%.

مخزون استراتيجي يكفي 6 أشهر

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية يكفي لمدة 6 أشهر على الأقل، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق، خاصة مع زيادة الطلب على السلع الغذائية خلال شهر رمضان.

السلع

وأوضح أن الوزارة تواصل التوسع في منافذ توزيع السلع، التي تضم 40 ألف بدال تمويني و267 سيارة متنقلة، إلى جانب زيادة عدد منافذ مبادرة خفض الأسعار لتصل إلى 400 منفذ، بهدف توفير المنتجات الغذائية بالقرب من المواطنين وتيسير حصولهم عليها.

146 معرضًا وشادرًا ضمن مبادرة أهلاً رمضان

وفي إطار الاستعدادات للشهر الكريم، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، عن استعداد الوزارة لإقامة 146 معرضًا وشادرًا ضمن مبادرة «أهلاً رمضان»، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

وتستهدف هذه المعارض توفير السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المبارك بتخفيضات تتراوح بين 15% و25%، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار مخفضة، ويسهم في تخفيف الضغوط المعيشية عن الأسر المصرية.

غرفة عمليات مركزية لضبط الأسواق

ولضمان استمرار توافر السلع وعدم حدوث نقص في المعروض، تعمل وزارة التموين على تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة موقف السلع الغذائية في مختلف الأسواق، بالتزامن مع تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من توافر المنتجات والالتزام بالأسعار المعلنة.

وتتولى غرفة العمليات متابعة حركة تداول السلع والتدخل السريع لضخ كميات إضافية من المنتجات حال حدوث أي نقص أو زيادة في معدلات الطلب، في إطار خطة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق، والحفاظ على استقرار المعروض، وتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان.