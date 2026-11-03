حملةرقابية موسعة.. تموين بني سويف يضبط طلمبتي رصيف و200 لتر بنزين

شنت الجهات الرقابية بإدارة تموين إهناسيا بقيادة محمود يحي مدير الإدارة حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن تحرير 16 مخالفة متنوعة لردع المخالفين وحماية حقوق المواطنين.

وجاءت تفاصيل المخالفات المحررة كالتالي:



ففي ​قطاع المواد البترولية:

تم ​ضبط طلمبتي رصيف بدون ترخيص، والتحفظ على كمية قدرها 200 لتر بنزين مدعم وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهما.



وفي ​قطاع المخابز البلدية:

تم ​تحرير 6 مخالفات لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن.

​تحرير مخالفة تصرف في 2 جوال دقيق بلدي مدعم.

​تحرير مخالفة لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

​تحرير مخالفة لعدم وجود قائمة تشغيل.

​تحرير مخالفة لعدم وجود سجل التفتيش.



وفي ​قطاع الأسواق والأنشطة التجارية:



​تحرير مخالفَتَيْن 2 لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية و​تحرير مخالفَتَيْن 2 لعدم حمل شهادات صحية تثبت الخلو من الأمراض للعاملين بالأنشطة الغذائية.

​تأتي هذه الحملات ضمن الجهود المستمرة لضبط الأسواق، والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة كافة أشكال التلاعب بالسلع المدعمة والمواد البترولية.

