محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات هيئة الأبنية التعليمية

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف اليوم، اجتماعا مع مدير منطقة بني سويف بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك في حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ والأستاذ كامل علي غطاس السكرتير العام.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ عدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة بالمحافظة بقطاع التعليم ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" موجهًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

جاء ذلك بحضور والمهندس محمد ياسين طه مدير منطقة بني سويف بالهيئة العامة للأبنية التعليمية وشيرين حسين مسؤول المكتب الفني، والجهات المعنية

