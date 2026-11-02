صحة بني سويف.. قافلة طبية مجانية بقرية الحرية 3 بالفشن وتقديم 2400 خدمة للمواطنين

نفذت مديرية الصحة ببني سويف، تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الحرية 3 مركز الفشن،يومي السبت والأحد الماضيين، وذلك في إطار سياسة القوافل العلاجية لإيصال الخدمات الصحية إلى المناطق النائية والمحرومة، وضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وتحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف.

حيث شهدت القافلة تقديم خدماتها من خلال 6عيادات في 6تخصصات طبية، شملت الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، ، مع تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 805 مريضًا، وصرف العلاج لهم بالمجان، إلى جانب إجراء 17 تحليل دم و191 تحليل طفيليات، فضلًا عن إجراء الفحوصات بالموجات فوق الصوتية لـ 47 حالة.

كما شملت أعمال القافلة إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 280 مواطنًا، بما يسهم في اكتشاف عوامل الخطورة والأمراض المزمنة والتعامل معها مبكرًا.

وفي الجانب التوعوي، نفذت القافلة ندوات للتثقيف والتوعية الصحية استفاد منها 160 مواطنًا، وتناولت عددًا من الموضوعات الصحية المهمة، من بينها الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف والتوعية بشأن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية، وبلغ إجمالي الخدمات الطبية والتوعوية التي قدمتها القافلة للمواطنين 2448 خدمة.

وأشرف على تنفيذ القافلة فريق الإشراف على القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، برئاسة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات.