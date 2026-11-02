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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تطوير متكامل لإبراز الهوية الحضارية.. محافظ أسوان يتفقد مشروع مداخل معبد فيلة

جولة ميدانية
جولة ميدانية
محمد عبد الفتاح

 في إطار تحويل مدينة اسوان مدينة سياحية متكاملة ، وفى إطار جهود الدولة للإرتقاء بالمقومات السياحية والأثرية وتعزيز الهوية البصرية للمحافظة..

محافظ اسوان

 تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع تطوير مداخل معبد فيلة، والذى يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ، ومن خلال مؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية – مصر ، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمشروع إلى 80% .

ويأتى ذلك فى ضوء رؤية أسوان 2040 ، وتكليفات  الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحويل أسوان إلى مدينة سياحية متكاملة ، وفى إطار جهود الدولة للإرتقاء بالمقومات السياحية والأثرية وتعزيز الهوية البصرية للمحافظة .

تطوير متكامل لإبراز الهوية الحضارية لمعبد فيلة


وخلال جولته ، إستمع المهندس عمرو لاشين إلى شرح تفصيلى من محمد سيد مساعد المشرف على تنفيذ المشروع ، ومحمد سامى المختص بتنفيذ أعمال الكحلة ، حول معدلات التنفيذ ومكونات المشروع ، والذى يستهدف تعزيز الهوية البصرية لمحافظة أسوان ، والإرتقاء بالمظهر الحضارى للمدخل الرئيسى لأحد أهم المواقع الأثرية على مستوى العالم ، بما يتناسب مع مكانته التاريخية والحضارية .

بوابة معمارية وتنسيق حضارى لتحسين تجربة الزائرين


وأكد محافظ أسوان أن المشروع يمثل خطوة محورية ضمن المسار التنموى الشامل الذى تشهده المحافظة ، ويستهدف إضفاء طابع حضارى وجمالى على المدخل الرئيسى لمعبد فيلة ، بما يتناسب مع قيمته الأثرية والتاريخية العريقة ، مشيراً إلى أن الأعمال تتضمن إنشاء بوابة حضارية بطابع معمارى متناسق مع طبيعة الموقع الأثرى ، ومراعاة الهوية البصرية المميزة لأسوان .

وأضاف المهندس عمرو لاشين أن المشروع يشمل أيضاً تنسيق المساحات الخضراء ، وإعادة تنظيم المسارات ، وإبراز ملامح الهوية المصرية القديمة فى صورة متكاملة تتناغم مع البيئة المحيطة ، بما يسهم فى تحسين تجربة الزائرين وتوفير واجهة حضارية تليق بمكانة المعبد كأحد أبرز المقاصد السياحية والأثرية بالمحافظة .

توجيهات بتطبيق أعلى معايير الجودة دون التأثير على حركة الزائرين
ووجه محافظ أسوان بضرورة التنسيق الفعال والمستمر مع كافة الجهات المعنية على مختلف المستويات ، لضمان تنفيذ المشروع وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة ، وتحقيق الأهداف المرجوة منه فى دعم مكانة أسوان على خريطة السياحة العالمية ، مع التأكيد على تنفيذ الأعمال بما لا يؤثر على حركة تدفق الزائرين وانتظام الزيارات للموقع الأثرى .


يأتى مشروع تطوير مداخل معبد فيلة ضمن الجهود المتواصلة لمحافظة أسوان للإرتقاء بالمظهر الحضارى للمواقع السياحية والأثرية ، وإبراز هويتها البصرية ، وتعزيز قدرتها التنافسية على خريطة السياحة العالمية ، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ورؤية أسوان 2040 ، ويدعم توجهات تحويل أسوان إلى مدينة سياحية متكاملة .

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