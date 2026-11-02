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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يوجه بإزالة المطبات العشوائية بقرية الرمادى قبلى بإدفو لتيسير الحركة المرورية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ورفع كفاءة الطرق وتحقيق السيولة المرورية بمختلف المراكز والمدن والقرى .

كما وجه المحافظ بقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بتكثيف الجهود الميدانية لإزالة كافة المعوقات التى تؤثر على حركة السير وتهدد سلامة المترددين على الطرق المختلفة .

إزالة المطبات العشوائية وإعادة تمهيد الطريق بقرية الرمادى قبلى
وفى هذا السياق تابع شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو قيام الوحدة المحلية لقرية الرمادى قبلى بتنفيذ أعمال إزالة المطبات العشوائية على الطريق العام ، وذلك بإستخدام معدات الوحدة المحلية ، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لتمهيد الطريق وإعادته إلى طبيعته .

جهود متنوعة

حملات مستمرة لتحسين السيولة المرورية والحد من الحوادث
وتستهدف هذه الأعمال تسهيل حركة المركبات والمواطنين ، والحد من الحوادث المرورية ، والحفاظ على سلامة مستخدمى الطريق ، فضلاً عن إزالة المظاهر العشوائية التى تؤثر على كفاءة شبكة الطرق وتعرقل حركة الإنتقال .


تأتى هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان بالإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين كفاءة الطرق ، وتكثيف المتابعة الميدانية لإزالة المعوقات المرورية بما يحقق السيولة فى حركة السير ويحافظ على أرواح وسلامة المواطنين .

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