أخبار أسوان| قوافل علاجية.. إحكام السيطرة على المواد البترولية.. وتفعيل المبادرات المجتمعية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق: 1/11/2026 أحداثا متنوعة.

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود مديرية الشئون الصحية فى تنفيذ القوافل العلاجية المجانية ، والتى تستهدف الوصول بالخدمات الطبية إلى مختلف المناطق والتجمعات السكانية ، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وتوسيع مظلة الخدمات الطبية المجانية بالقرى والمناطق الأكثر إحتياجاً .

https://www.elbalad.news/7163531

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود وأنشطة وحدة السكان بالمحافظة خلال شهر أكتوبر الجارى بمختلف المراكز والمدن ، والتى شهدت تنفيذ 117 نشاطاً متنوعاً ، استفاد منها 10 آلاف و145 مواطناً ومواطنة من الأطفال والشباب والأسر من الجنسي، وذلك فى إطار دعم جهود الدولة لتحسين الخصائص السكانية وتحقيق التنمية المستدامة.

https://www.elbalad.news/7163593

جهود متنوعة

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان السفيرة دينا الصيحى المدير التنفيذى لصندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر التابع لمجلس الوزراء ، وذلك فى إطار زيارتها للمحافظة لتنفيذ البرنامج التدريبى الخاص بالصندوق ، بحضور المهندسة إنجى البيطار مدير المشروعات بالصندوق ، ومحمد عليان مدير مديرية العمل .

https://www.elbalad.news/7163688

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لبدء تشغيل السيارات الصهريجية المحملة بكميات السولار والبنزين اعتبارا من اليوم الأول من شهر نوفمبر الجارى داخل الـ 4 محطات وقود داخل مدينة أسوان، والتى تم غلقها عقب رصد مخالفات بها لضمان عدم تأثر احتياجات المواطنين من توفير المواد البترولية.

https://www.elbalad.news/7163682

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالرئيس التنفيذى لفروع البنك الزراعى المصرى فايزة أحمد ، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية التي تستهدف مساندة الأسر الأولى بالرعاية وتوفير إحتياجاتها الأساسية .

ويأتى ذلك فى ضوء حرص محافظة أسوان على تعزيز أوجه التعاون مع مؤسسات القطاع المصرفى والبنوك الوطنية وتفعيل دور المسئولية المجتمعية فى دعم الفئات الأكثر احتياجاً .

https://www.elbalad.news/7163697