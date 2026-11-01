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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

8400 مواطن استفادوا من القوافل العلاجية المجانية بأسوان خلال أكتوبر

القوافل
القوافل
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود مديرية الشئون الصحية فى تنفيذ القوافل العلاجية المجانية ، والتى تستهدف الوصول بالخدمات الطبية إلى مختلف المناطق والتجمعات السكانية ، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وتوسيع مظلة الخدمات الطبية المجانية بالقرى والمناطق الأكثر إحتياجاً .

7 قوافل علاجية تقدم خدماتها الطبية لـ 8400 مواطن بالمجان خلال أكتوبر
وفى هذا السياق ، أوضح الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان حصاد إنجازات إدارة القوافل العلاجية خلال شهر أكتوبر 2026 ، والذى شهد تنظيم 7 قوافل طبية مجانية، نجحت فى تقديم خدماتها العلاجية لنحو 8400 مواطن ، مع إجراء الفحوصات الطبية وصرف العلاج بالمجان بما يعكس حرص الدولة على تعزيز منظومة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة فى إتاحة الخدمات الطبية لجميع المواطنين .

فحوصات طبية ومعملية وخدمات للتثقيف الصحى والكشف المبكر


وقد تضمنت جهود القوافل العلاجية تحقيق العديد من المؤشرات والنتائج المتميزة، حيث شملت توقيع الكشف الطبى على 8400 حالة بمختلف التخصصات وصرف العلاج لها بالمجان ، مع إجراء 3383 فحصاً بالمعامل الطبية ، فضلاً عن تقديم خدمات التثقيف الصحى لـ 905 مستفيدين من خلال الندوات التوعوية ، وكذا إجراء 627 فحصاً للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ، علاوة على تقديم 65 خدمة أشعة مجانية للمواطنين ، وتحويل 31 حالة إلى المستشفيات المختصة لإستكمال الفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة.

تخصصات طبية متنوعة ومنظومة علاجية متكاملة لخدمة المواطنين
وضمت القوافل نخبة متميزة من الأطباء فى مختلف التخصصات الطبية، شملت الباطنة والجراحة العامة والنساء والتوليد والأطفال والعظام والأسنان والأمراض الجلدية والأنف والأذن والحنجرة، فضلاً عن توفير خدمات معامل الدم والطفيليات والأشعة والتثقيف الصحى من خلال عيادات متنقلة مجهزة طبياً وفنياً بما يضمن تقديم منظومة متكاملة من الخدمات العلاجية والتشخيصية للمواطنين بالمناطق المستهدفة .

وقد جاءت هذه الجهود بإشراف إدارة القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بأسوان برئاسة الدكتور طارق أحمد صبح منسق القوافل العلاجية ، وبمشاركة الدكتور هشام فتحى مسئول العيادات والموقع ، والدكتورة هدى إسماعيل مسئول الإمداد الدوائى ، ومحمد سيد المدير الإدارى للقوافل الطبية ، وإسلام نبيل مسئول معلومات القوافل ، وسيد عطية مسئول الحركة .

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