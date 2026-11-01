محافظ أسوان يستقبل المدير التنفيذى لصندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان السفيرة دينا الصيحى المدير التنفيذى لصندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر التابع لمجلس الوزراء ، وذلك فى إطار زيارتها للمحافظة لتنفيذ البرنامج التدريبى الخاص بالصندوق ، بحضور المهندسة إنجى البيطار مدير المشروعات بالصندوق ، ومحمد عليان مدير مديرية العمل .

ويأتى ذلك فى ظل جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان ومواجهة جريمة الإتجار بالبشر ، ودعم أوجه التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية والأجهزة التنفيذية .

تعزيز التعاون والتوعية بمخاطر الإتجار بالبشر وحماية المرأة والطفل

ويأتى اللقاء فى إطار تعزيز أطر التعاون المشترك وتكثيف الجهود الوطنية للتوعية بمخاطر جريمة الإتجار بالبشر ، والتعريف بإجراءات حماية حقوق الإنسان ، وخاصة حقوق المرأة والطفل من خلال البرنامج التدريبى الذى يستهدف رفع وعى وتنمية قدرات الكوادر العاملة بمديريات العمل والتضامن الإجتماعى ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يدعم آليات التعامل مع هذه القضايا والتصدى لها.

محافظ أسوان: الإستثمار فى رأس المال البشرى ركيزة أساسية لتحقيق رؤية أسوان 2040

ورحب المهندس عمرو لاشين بزيارة المدير التنفيذى للصندوق ، مؤكداً أن الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى حققت خلال السنوات الماضية نجاحات ملموسة فى مواجهة جريمة الإتجار بالبشر على مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية من خلال تطوير الأطر القانونية وتعزيز آليات الحماية والتوعية وبناء قدرات الكوادر المعنية .

جهود

وأشار محافظ أسوان إلى أن المحافظة تعمل وفق رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى ، وهو ما يتكامل مع تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية تحت مظلة مبادرة " أسوان بشبابها أجمل " ، والتى تستهدف تعزيز مشاركة الشباب فى تحسين المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة ، وترسيخ قيم الإنتماء والمسئولية المجتمعية لديهم بإعتبارهم شركاء أساسيين فى مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر يستهدف رفع الوعى وتفعيل آليات الحماية

ومن جانبها ، أوضحت السفيرة دينا الصيحى أن إهتمام الدولة بملف ضحايا الإتجار بالبشر يأتى إنطلاقاً من حرصها على توفير الحماية القانونية والإنسانية اللازمة للمواطنين ، وذلك فى إطار محاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر ، والتى تستهدف رفع كفاءة الكوادر التنفيذية وتأهيلها للتعامل الفعال مع هذه القضايا ، لافتة إلى أن جهود الصندوق ترتكز على تعزيز المعرفة بمخاطر هذه الجريمة ، والتعريف بآليات الحماية والإبلاغ ، فضلاً عن الخدمات وأوجه المساندة التى يقدمها الصندوق للضحايا .

وقدمت المدير التنفيذى للصندوق الشكر والتقدير لمحافظ أسوان على حفاوة الإستقبال ، مشيدة بالدور المحورى والتكامل الميدانى بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، وخاصة مديريتى العمل والتضامن الإجتماعى فى دعم جهود العمل الأهلى والتنموى وبناء شراكات مجتمعية فاعلة تسهم فى تحقيق أهداف الصندوق ورسالته الإنسانية .