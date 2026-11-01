أسوان تحاصر التلاعب بالوقود.. سيارات صهريجية بديلة وقرارات جديدة لمحطات البنزين

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لبدء تشغيل السيارات الصهريجية المحملة بكميات السولار والبنزين اعتبارا من اليوم الأول من شهر نوفمبر الجارى داخل الـ 4 محطات وقود داخل مدينة أسوان، والتى تم غلقها عقب رصد مخالفات بها لضمان عدم تأثر احتياجات المواطنين من توفير المواد البترولية.

سيارات صهريجية لتوفير الوقود للمواطنين على مدار اليوم

وأوضح محافظ أسوان أنه حرصنا على توفير البدائل اللازمة بالمحطات التى تقرر غلقها وفى نفس موقعها من خلال الدفع بسيارات صهريجية تتواجد بشكل مستمر ، ومزودة بالكميات المطلوبة من البنزين والسولار لتقديم خدمات تموين السيارات وتلبية احتياجات المواطنين بما يضمن استمرار إتاحة المنتجات البترولية دون حدوث أى معوقات .

منع تموين سيارات النقل الشاسيه داخل المدن وتخصيص محطات خارج الكتلة السكنية

وأكد المهندس عمرو لاشين أنه تقرر أيضاً إعتباراً من اليوم أول نوفمبر منع تموين سيارات النقل الشاسيه داخل المدن منعاً باتاً ، مع تخصيص محطات وقود لها خارج النطاق العمرانى لإحكام السيطرة على عمليات التعبئة ومنع أى تجاوزات فى الكميات المقررة .

وفى هذا السياق، أشار المحافظ إلى التنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن من خلال تكليف إدارة المرور بالتعاون مع مديرية التموين بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية، وممثلى وزارة البترول، لمتابعة مدى الإلتزام بالتعليمات المنظمة لعمليات التموين ، ورصد أى مخالفات والتعامل الفورى معها .

إجراءات رادعة لمواجهة التلاعب فى كميات الوقود وضمان وصول الدعم لمستحقيه



وشدد محافظ أسوان على إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أى مخالفات يتم رصدها ، وخاصة ما يتعلق بتجاوز الكميات المحددة للتعبئة أو مخالفة الضوابط المنظمة لتداول المنتجات البترولية بما يعزز الرقابة على توزيع الوقود ، ويحد من الممارسات غير القانونية ، ويضمن توجيه المنتجات البترولية للإستخدامات المخصصة لها .

وأوضح المهندس عمرو لاشين أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار الجهود المكثفة التى تبذلها المحافظة لإحكام السيطرة على منظومة تداول المنتجات البترولية ، ومنع أى ممارسات غير مشروعة قد تضر بحقوق الدولة أو تمس منظومة الدعم الموجه للمواطنين .

تنسيق مع وزارتى البترول والتموين لتطبيق منظومة متكاملة لحوكمة توزيع الوقود

وأشار المحافظ إلى وجود تنسيق وتواصل مستمر مع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ، والمهندس أيمن عبد البديع نائب رئيس الهيئة للنقل والتوزيع بهدف إحكام منظومة توزيع الوقود من البنزين والسولار ، وضمان وصوله إلى مستحقيه من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية الحازمة .

وأضاف المهندس عمرو لاشين أنه جارى بالتنسيق مع وزارتى البترول والتموين للإنتهاء من إجراءات حوكمة منظومة التزود بالوقود من خلال تفعيل الآليات الرقابية ، وفى مقدمتها تركيب منظومة مراقبة بالكاميرات داخل محطات الوقود ، وإعداد منظومة إلكترونية متكاملة لمتابعة ومراقبة عمليات صرف المواد البترولية ، إلى جانب تفعيل واستخدام كارت الوقود بما يسهم فى إحكام الرقابة وتحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية فى عمليات التداول والصرف ، والحفاظ على المال العام والدعم المقدم من الدولة .