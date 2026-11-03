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طقس اليوم الثلاثاء حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا |العظمي بالقاهرة 30
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس اليوم الثلاثاء حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا |العظمي بالقاهرة 30

طقس اليوم الثلاثاء
طقس اليوم الثلاثاء
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون اليوم الثلاثاء طقس حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة إلى بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

طقس اليوم الثلاثاء 

 

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من صحراء مطروح والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 1 و1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 1.5 و2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

العاصمة الادارية 30 18

6 اكتوبر 31 18

بنها 30 20

دمنهور 29 20

وادى النطرون 30 19

كفر الشيخ 29 20

بلطيم 28 19

المنصورة 30 20

الزقازيق 31 20

شبين الكوم 30 19

طنطا 29 19

دمياط 27 23

بورسعيد 26 23

الاسماعيلية 29 17

السويس 29 18

العريش 28 15

رفح 27 17

رأس سدر 26 19

نخل 30 12

كاترين 26 09

الطور 29 20

طابا 30 17

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 32 20

الاسكندرية 28 20

العلمين 28 20

مطروح 28 21

السلوم 29 20

سيوة 30 18

رأس غارب 31 21

سفاجا 33 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 34 23

حلايب 30 24

أبو رماد 34 22

مرسى حميرة 33 23

أبرق 34 22

جبل علبة 34 22

رأس حدربة 29 22

الفيوم 31 19

بني سويف 31 19

المنيا 32 18

أسيوط 34 19

سوهاج 36 19

قنا 38 19

الأقصر 37 18

أسوان 37 20

الوادى الجديد 36 19

أبوسمبل 36 19

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :

المدينة العظمى الصغرى

مكة 38 25

المدينة 38 23

الرياض 35 21

المنامة 35 28

أبوظبى 35 25

الدوحة 36 28

الكويت 33 22

دمشق 27 11

بيروت 26 20

عمان 24 13

القدس 24 14

غزة 26 18

بغداد 33 20

مسقط 32 27

صنعاء 24 06

الخرطوم 40 25

طرابلس 23 16

تونس 22 12

الجزائر 21 14

الرباط 23 15

نواكشوط 31 23

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 19 09

إسطنبول 20 13

إسلام آباد 27 14

نيودلهى 29 18

جاكرتا 34 25

بكين 19 03

كوالالمبور 33 24

طوكيو 21 14

أثينا 21 13

روما 20 10

باريس 12 05

مدريد 18 05

برلين 09 02

لندن 13 08

مونتريال 14 11

موسكو 02 01

نيويورك 20 10

واشنطن 21 11

أديس أبابا 24 10

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