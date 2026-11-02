قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعم مصري ثابت لأمن البحرين.. اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء ونظيره البحريني
بعد إطلاق منظومة مراقبة الوقود.. أحمد موسى: سعر لتر البنزين بـ28 جنيها في السوق السوداء
أحمد موسى: لتر البنزين في السوق السوداء يصل إلى 28 جنيهًا
مفاجأة في سعر الريال السعودي اليوم بعد هبوط الدولار .. وتراجع جماعي بالبنوك
إبراهيم فايق: تقسيم البطولات بين حراس الأهلي قرار ذكي من عموتة
بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر
ترامب يلوّح بعفو استباقي عن إيلون ماسك ومساعديه إذا خسر الجمهوريون الكونجرس
أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026
إطلاق نار يهز كاليفورنيا.. قتلى في هجوم مسلح قرب شاطئ موس لاندينج
الحرس الثوري: مـ.قتل شخص واعتقال آخرين قبل تنفيذ عملية إرهابية جنوب البلاد
كأس عاصمة مصر| مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون
خطوة لتعزيز التفاهم.. أمير هشام يكشف تفاصيل لقاء أبو ريدة ومحمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غدًا.. طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا |العظمي بالقاهرة 30

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدًا الاثنين طقس حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة إلى بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من صحراء مطروح والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 1 و1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 1.5 و2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

العاصمة الادارية 30 18

6 اكتوبر 31 18

بنها 30 20

دمنهور 29 20

وادى النطرون 30 19

كفر الشيخ 29 20

بلطيم 28 19

المنصورة 30 20

الزقازيق 31 20

شبين الكوم 30 19

طنطا 29 19

دمياط 27 23

بورسعيد 26 23

الاسماعيلية 29 17

السويس 29 18

العريش 28 15

رفح 27 17

رأس سدر 26 19

نخل 30 12

كاترين 26 09

الطور 29 20

طابا 30 17

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 32 20

الاسكندرية 28 20

العلمين 28 20

مطروح 28 21

السلوم 29 20

سيوة 30 18

رأس غارب 31 21

سفاجا 33 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 34 23

حلايب 30 24

أبو رماد 34 22

مرسى حميرة 33 23

أبرق 34 22

جبل علبة 34 22

رأس حدربة 29 22

الفيوم 31 19

بني سويف 31 19

المنيا 32 18

أسيوط 34 19

سوهاج 36 19

قنا 38 19

الأقصر 37 18

أسوان 37 20

الوادى الجديد 36 19

أبوسمبل 36 19

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :

المدينة العظمى الصغرى

مكة 38 25

المدينة 38 23

الرياض 35 21

المنامة 35 28

أبوظبى 35 25

الدوحة 36 28

الكويت 33 22

دمشق 27 11

بيروت 26 20

عمان 24 13

القدس 24 14

غزة 26 18

بغداد 33 20

مسقط 32 27

صنعاء 24 06

الخرطوم 40 25

طرابلس 23 16

تونس 22 12

الجزائر 21 14

الرباط 23 15

نواكشوط 31 23

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 19 09

إسطنبول 20 13

إسلام آباد 27 14

نيودلهى 29 18

جاكرتا 34 25

بكين 19 03

كوالالمبور 33 24

طوكيو 21 14

أثينا 21 13

روما 20 10

باريس 12 05

مدريد 18 05

برلين 09 02

لندن 13 08

مونتريال 14 11

موسكو 02 01

نيويورك 20 10

واشنطن 21 11

أديس أبابا 24 10

هيئة الأرصاد شمال البلاد وشمال الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

الأهلي

خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد

ترشيحاتنا

الأهلي

مباراة الأهلي والمقاولون العرب لحظة بلحظة

مايكل كاريك

كاريك يقلل من أهمية الحديث عن إقالته من تدريب يونايتد

سيميوني

سيميوني يشيد بفوز هاري كين بالكرة الذهبية قبل مواجهة أتليتيكو وبايرن

بالصور

طريقة عمل صينية قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة في الفرن

قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة

غطاء وقع جوه الزجاجة ومش عارفة تطلعيه؟ حيلة بسيطة للتعامل مع المشكلة

غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة

السجادة بتتكور من الأطراف؟ حيلة بسيطة تثبتها وتمنع التعثر

منع تكوير السجاد
منع تكوير السجاد
منع تكوير السجاد

انخفاض التستوستيرون 50%.. مخاوف صحية عالمية لدى الرجال

هرمون التستوستيرون
هرمون التستوستيرون
هرمون التستوستيرون

فيديو

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التقلب المزاجي

أحمد نجم

احمد نجم يكتب: منتدى روسيا أفريقيا شراكة مصالح أم توازن أقطاب ؟

المزيد