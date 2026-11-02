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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أجواء شديدة الحرارة في نوفمبر.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس.. تعرف على وقت الذروة

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
حسام الفقي

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ،من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال النهار، مؤكدة أهمية الاستمرار في ارتداء الملابس الخريفية، بسبب الفارق الكبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، والذي قد يتجاوز 10 إلى 12 درجة مئوية في بعض المناطق.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة، محذرة من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اعتبارًا من ، الاثنين 2 نوفمبر 2026، على أن تبلغ ذروتها اليوم الاثنين 2 نوفمبر، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، بزيادة تصل إلى 5 درجات مئوية، قبل أن تعاود درجات الحرارة الانخفاض مجددًا اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري.

وتشهد البلاد خلال الفترة من الاثنين 2 نوفمبر حتى الخميس 5 نوفمبر 2026 أجواء خريفية تتسم بارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع طقس حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحار إلى شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء إلى البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

كيف تتغير درجات الحرارة في مصر من الاثنين 2 نوفمبر حتى الخميس 5 نوفمبر؟

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الفترة الممتدة من الاثنين 2 نوفمبر وحتى الخميس 5 نوفمبر 2026 ستشهد ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، مع استمرار الأجواء الخريفية التي تجمع بين ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار وانخفاضها خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ويسود طقس حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون حارًا إلى شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين تتجه الأجواء إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وبحسب التوقعات، تتوزع درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة على النحو الآتي، حيث تسجل القاهرة والوجه البحري درجات حرارة تتراوح من 29 إلى 32 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة في السواحل الشمالية من 27 إلى 30 درجة مئوية، وتسجل مناطق جنوب الصعيد درجات حرارة تتراوح من 33 إلى 37 درجة مئوية.


موعد انخفاض درجات الحرارة مجددا
وأوضحت أن هذا الارتفاع يرجع إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي على الصحراء الغربية، مصحوب بكتل هوائية صحراوية مرتفعة الحرارة.

وأضافت أن ارتفاع درجات الحرارة سيستمر حتى الأربعاء المقبل، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من الخميس، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية.

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