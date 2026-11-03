فى ذكراها.. قصة رفض محمد عبد الوهاب مشاركة رجاء عبده فى أول أفلامه

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة رجاء عبدة، وهي واحدة من صاحبات الأصوات المميزة التي تألقت في فترة الخمسينيات من القرن الماضي، وقت تألق وانتشار كوكب الشرق وأسمهان وعبد الوهاب.

الاسم الحقيقي للفنانة رجاء عبده

تعد اعتدال جورج عبد المسيح الاسم الحقيقي للفنانة رجاء عبده، فقد ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1919، وأشاد بصوتها وإحساسها موسيقار الأجيال بمجرد سماعه لصوتها ذا (البحة) المميزة فحينما تقدمت إلى مسابقة اختيار بطلة فيلم (الوردة البيضاء) أول أفلام عبد الوهاب، أعجب بها وتوسم فيها مطربة واعدة، إلا أنه رفض إعطاءها البطولة لصغر سنها آنذاك ووعدها بانه سوف يسند إليها أدوارا أخرى.

مسيرة رجاء عبده الفنية

لم تستسلم رجاء عبده، كما أطلقت على نفسها هذا الاسم تيمنا باسم رجاء بطلة فيلم (الوردة البيضاء) التي جسدته الفنانة سميرة خلوصي، لرأي عبد الوهاب، بل لجأت إلى يوسف وهبي الذي قدمها في دور غنائي صغير بفيلم (الوداع) عام 1935، والذي اعتبر هذا الدور فاتحة خير عليها، وفتح أمامها الباب علي مصراعيه وحصلت علي دور كبير في فيلم (وراء الستار) مع تحية كاريوكا عام 1937 لتنطلق بعد ذلك في آفاق رحبة من الشهرة وجاءت شهرتها الحقيقية مع عبد الوهاب في فيلم (ممنوع الحب).

أشهر أغاني رجاء عبده

اشتهرت بالأغنية الأشهر وهي (البوسطجية اشتكوا من كثر مراسيلي) والتي كتبها الكاتب أبو السعود الإبياري ولحنها لها الموسيقار محمد عبد الوهاب، وبعد الشهرة التي حظيت بها اعتزلت السينما بعد عام 1950 بعد فيلم (حبايبي كتير) مع كمال الشناوي، لكنها عادت عام 1977 بدور ثانوي في فيلم (كبارية الحياة) مع الفنانة مها صبري، لكنها شعرت بأنها لم تعد بنفس المكانة وتاكدت بان كل وقت وله فرسانه حتي قررت الاعتزال بشكل نهائي.