ميناء الصيد والمجزر الآلي وبدائل العشوائيات.. جولة ميدانية لمتابعة المشروعات التنموية بالشلاتين

أجرى اللواء ضياء الدين قطب، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، جولة ميدانية بمدينة الشلاتين، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، في مقدمتها مشروع ميناء الصيد والمجزر الآلي ووحدات بدائل العشوائيات، والوقوف على معدلات التنفيذ ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة اللواء أحمد دنقل، رئيس مدينة الشلاتين، بمشاركة ممثل عن هيئة موانئ البحر الأحمر، ورئيس مكتب شؤون القبائل، وممثلين عن شركة المقاولون العرب والشركة المصرية لتشغيل ميناء الصيد، إلى جانب مسؤولي الإسعاف والحماية المدنية بالمدينة.

متابعة الخدمات داخل الوحدة المحلية

واستهل قطب جولته بتفقد مبنى الوحدة المحلية، والمرور على الإدارات المختصة والمركز التكنولوجي، لمتابعة انتظام العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على ضرورة سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بطلبات المواطنين، والعمل على تيسير حصولهم على الخدمات، بما يضمن تحسين مستوى الأداء داخل الوحدة المحلية.

ميناء الصيد والمجزر الآلي على رأس الجولة

وشملت الجولة تفقد مشروع ميناء الصيد بمدينة الشلاتين، لمتابعة الأعمال الجارية والوقوف على آخر مستجدات التنفيذ، إلى جانب زيارة المجزر الآلي للتعرف على الموقف الحالي للمشروع ومتابعة تطورات العمل به.

كما تفقد السكرتير العام المساعد وحدات بدائل العشوائيات التي سبق تسليمها للمواطنين من خلال الوحدة المحلية، لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق المتاحة بها.

توجيهات بمواصلة المتابعة الميدانية

وتأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية بمختلف مدن المحافظة، والعمل على تذليل العقبات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن.