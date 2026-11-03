قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى يونس في حوار خاص لصدى البلد: الأهلي بقى مطمع لكل الفرق.. وبيراميدز الأحسن في الدوري.. وزيزو وإمام عاشور قبضوا الملايين ومفيش أداء
الدولار بكام.. أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر أكتوبر 2026
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم
ما يقعدش على الدكة إلا لو مصاب.. عماد متعب يدافع عن محمد هاني
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة جمهورية سلوفينيا.. اليوم
تحذير أمريكي عاجل من الديزل الروسي.. حاكمة نيوجيرسي تهدد مستورديه بعقوبات جنائية
التموين تعلن مفاجأة بشأن المخزون الاستراتيجي وتكشف استعداداتها لشهر رمضان
ميناء الصيد والمجزر الآلي وبدائل العشوائيات.. جولة ميدانية لمتابعة المشروعات التنموية بالشلاتين
طقس اليوم الثلاثاء حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا |العظمي بالقاهرة 30
مش هتصدقوا.. ميدو يكشف مفاجآت بشأن مخالفات الزمالك المالية وغرامات بالملايين
حبًا في العميد.. شيكابالا يطالب حسام حسن بالاستقالة من تدريب منتخب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء الصيد والمجزر الآلي وبدائل العشوائيات.. جولة ميدانية لمتابعة المشروعات التنموية بالشلاتين

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أجرى اللواء ضياء الدين قطب، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، جولة ميدانية بمدينة الشلاتين، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، في مقدمتها مشروع ميناء الصيد والمجزر الآلي ووحدات بدائل العشوائيات، والوقوف على معدلات التنفيذ ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة اللواء أحمد دنقل، رئيس مدينة الشلاتين، بمشاركة ممثل عن هيئة موانئ البحر الأحمر، ورئيس مكتب شؤون القبائل، وممثلين عن شركة المقاولون العرب والشركة المصرية لتشغيل ميناء الصيد، إلى جانب مسؤولي الإسعاف والحماية المدنية بالمدينة.

متابعة الخدمات داخل الوحدة المحلية

واستهل قطب جولته بتفقد مبنى الوحدة المحلية، والمرور على الإدارات المختصة والمركز التكنولوجي، لمتابعة انتظام العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على ضرورة سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بطلبات المواطنين، والعمل على تيسير حصولهم على الخدمات، بما يضمن تحسين مستوى الأداء داخل الوحدة المحلية.

ميناء الصيد والمجزر الآلي على رأس الجولة

وشملت الجولة تفقد مشروع ميناء الصيد بمدينة الشلاتين، لمتابعة الأعمال الجارية والوقوف على آخر مستجدات التنفيذ، إلى جانب زيارة المجزر الآلي للتعرف على الموقف الحالي للمشروع ومتابعة تطورات العمل به.

كما تفقد السكرتير العام المساعد وحدات بدائل العشوائيات التي سبق تسليمها للمواطنين من خلال الوحدة المحلية، لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق المتاحة بها.

توجيهات بمواصلة المتابعة الميدانية

وتأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية بمختلف مدن المحافظة، والعمل على تذليل العقبات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن.

البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر الشلاتين مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهاز مستقبل مصر

جهاز مستقبل مصر يعلن مسابقة لتعيين دفعة جديدة من الكوادر

صلاة الفجر

ماذا يفعل المسلم بعد انتهاء صلاة الفجر؟.. 5 أعمال مستحبة تفتح أبواب الخير والبركة

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر وسعر أنبوبة البوتاجاز 2026

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر وسعر أنبوبة البوتاجاز الآن

أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-11-2026

أسعار الدواجن

انخفاض البيض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أول إجازة رسمية في مصر 2027

أول إجازة رسمية في مصر 2027.. موعد عطلة عيد الميلاد وفرصة 3 أيام راحة

الزمالك

يا دجلة الخطوبة عقبالنا.. عمرو الدردير يسخر من خسارة الزمالك

أحمد موسى

أحمد موسى يوضح حقيقة تحديد كميات البنزين بعد تطبيق منظومة مراقبة الوقود

ترشيحاتنا

مدير أمن سوهاج

خلاف على ثمن قطعة أرض ينتهي بمقتل شاب وإصابة شقيقه طعنًا في طهطا

مدير أمن سوهاج

دون إصابات.. سيجارة مشتعلة تتسبب في حريق مخزن خردة أخشاب بسوهاج

ضبط المتهم

أب يتهم شقيقه بالاعتداء على طفلته بالقليوبية

بالصور

الأكثر انتشارا.. أسعار كيا شوما موديل 2000 المستعملة في مصر

كيا شوما موديل 2000
كيا شوما موديل 2000
كيا شوما موديل 2000

تويوتا تفاجئ السوق الصيني بتحديثات كورولا 2027

كورولا 2027
كورولا 2027
كورولا 2027

أسعار إم جي 5 موديل 2020 المستعملة في مصر

ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020

بمصانع النصر.. التفاصيل الكاملة لأول سيارة كهربائية مجمعة محليا في مصر

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير يكتب: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

المزيد