انهار عليها منزل.. الحماية المدنية تواصل البحث عن صغيرة أسفل ركام منزل بأسيوط

تكثف قوات الحماية المدنية والإنقاذ بأسيوط جهودها للبحث عن صغيرة انهار عليها منزل بجزيرة أولاد الياس بمركز صدفا بمحافظة أسيوط.



بلاغ بانهيار منزل



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع انهيار منزل بجزيرة أولاد الياس ووجود طفلة أسفل الأنقاض.



انتقال قوات الحماية المدنية



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز وقوات الحماية المدنية والإنقاذ وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل ملك " حمادة . أ . ح " وشقيقه " سعودي " مبني بالطوب الأحمر والاسمنت " حامل محمول " وبداخله نجلة الثاني وتدعى " نورهان " 5 أعوام .

وتواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ رفع الأنقاض للبحث عن الصغيرة تحت ركام المنزل المنهار.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.