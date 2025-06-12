تنفيذ حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمدينة ديروط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على مواصلة تنفيذ حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بالمراكز والأحياء لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.

رفع اشغالات الباعة الجائلين

وأوضح محافظ أسيوط إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بقيادة مصطفى علي رئيس المركز قد شنت حملة لرفع اشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق بنطاق المركز حيث تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشوارع مدينة ديروط من بينها (شارع الجيش، والجمهورية، وقناطر ديروط، وشارع بورسعيد، وشارع الجلاء، وشارع البحر الأعظم) وذلك بمشاركة نائب رئيس المركز ومدير قطاع الإشغالات وفريق الإشغالات والمرافق وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز لتيسير حركة المرور وسير المواطنين والحفاظ على حرم الطريق العام.

ردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون

وأشار المحافظ إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدي على حقوق الآخرين في مرور آمن حيث يتم التعامل بكل حزم مع المتعدين على حرم الطريق دون تهاون أو تقاعس حفاظاً علي المظهر الحضاري مشيراً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كرؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف حملات مرافق وإزالة الإشغالات وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم لمنع انتشار تعديات الباعة الجائلين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على أقام (114) أو رقم (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".