محافظ أسيوط: السوق الحضري بميدان المجذوب ينظم حركتي البيع والشراء داخل المدينة

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم، أعمال التشطيبات النهائية للسوق الحضري الجديد الجاري إنشاؤه بقطعة أرض فضاء بنادي جميعة الشبان المسلمين بمنطقة ميدان المجذوب بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأسواق العشوائية وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للباعة الجائلين، ورافقه خلال الجولة عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط.

تنظيم حركة البيع والشراء داخل المدينة

وأوضح محافظ أسيوط أن السوق الجديد يهدف إلى تنظيم حركة البيع والشراء داخل المدينة، من خلال تخصيص أماكن تجارية متنوعة للباعة، موزعة بحسب نوع النشاط مثل الخضروات والفاكهة والملابس، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة ودعم البائعين في ممارسة نشاطهم بشكل منظم.

توفير فرص عرض أفضل للبائع

وأكد المحافظ - خلال جولته - أن تصميم السوق جاء وفق رؤية متكاملة تضمن وضوح الرؤية للمشتري وتوفير فرص عرض أفضل للبائع، حيث تم إنشاء أعمدة وتندٍ وأسوار صغيرة تحدد مساحة كل بائع بما يمنع التعديات ويحقق العدالة في التوزيع، موضحًا أن أسلوب العرض سيكون مكشوفًا حسب رغبة كل بائع.

وأشار المحافظ إلى أن السوق يشهد الآن التجهيزات النهائية، ومن المقرر افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن نجاح هذه التجربة سيكون دافعًا لتعميمها في جميع مراكز وقرى المحافظة، دعمًا للاقتصاد المحلي وتحسين أوضاع الباعة الجائلين.

واختتم الواء هشام أبوالنصر جولته بتوجيه الشكر لجميع الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن السوق سيكون "فاتحة خير" للبائعين وأحد النماذج الناجحة للتطوير الحضري بالمحافظة.