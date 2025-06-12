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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الفتيات يتصدرن المشهد.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية بمنطقة أسيوط الأزهرية

الدكتور علي محمود حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية
الدكتور علي محمود حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية
إيهاب عمر

أعلنت منطقة أسيوط الأزهرية ، مساء اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، أسماء أوائل الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2024/ 2025.

أسماء أوائل الشهادة الابتدائية


حيث حصل على المركز الأول " حازم أسامة بخيت سيد " بمجموع 900 بنسبة 100% بمعهد الكوثر النموذجي وحصلت الطالبة " جنى رضا فكري عبد المعتمد " على المركز الأول مكرر بمجموع 900 بنسبة 100 %  معهد نور الإسلام النموذجي .
وحصلت الطالبة " ملك أحمد ربيع كامل " على المركز الأول مكرر بمجموع 900 بنسبة 100%  معهد عمر بن الخطاب النموذجي، بينما حصلت الطالبة " رهف علي محمد علي " على المركز الثاني بمجموع 899 بنسبة 99.9 % معهد نور الإسلام النموذجي .
وحصلت الطالبة " مريم عبد الباري محمد عبد الباري " على المركز الثالث بمجموع 898 بنسبة 99.8 % معهد عمر بن الخطاب النموذجي، وحصل الطالب " أنس مصطفى فتحي عبد الله " على المركز الرابع بمجموع 896 بنسبة 99.6 % معهد نور الإسلام النموذجي .


وحصلت الطالبة " فرح ياسر صلاح عبد النعيم " على المركز الرابع مكرر بمجموع 896 بنسبة 99.6 % ، وحصلت الطالبة " سلمي أسامة محمود عبد النعيم " على المركز الرابع مكرر بمجموع 896 بنسبة 99.6 %  معهد نور الإسلام النموذجي ، وحصلت الطالبة " ريماس مصطفى همام أحمد " على المركز الرابع مكرر بمجموع 896 بنسبة 99.6 % معهد الكوثر النموذجي ، وحصلت الطالبة " الزهراء محمد جمال عبد الرحمن " على المركز الرابع مكرر بمجموع 896 بنسبة 99.6 % معهد عمر بن الخطاب النموذجي.

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