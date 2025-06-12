الفتيات يتصدرن المشهد.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية بمنطقة أسيوط الأزهرية

أعلنت منطقة أسيوط الأزهرية ، مساء اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، أسماء أوائل الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2024/ 2025.

أسماء أوائل الشهادة الابتدائية



حيث حصل على المركز الأول " حازم أسامة بخيت سيد " بمجموع 900 بنسبة 100% بمعهد الكوثر النموذجي وحصلت الطالبة " جنى رضا فكري عبد المعتمد " على المركز الأول مكرر بمجموع 900 بنسبة 100 % معهد نور الإسلام النموذجي .

وحصلت الطالبة " ملك أحمد ربيع كامل " على المركز الأول مكرر بمجموع 900 بنسبة 100% معهد عمر بن الخطاب النموذجي، بينما حصلت الطالبة " رهف علي محمد علي " على المركز الثاني بمجموع 899 بنسبة 99.9 % معهد نور الإسلام النموذجي .

وحصلت الطالبة " مريم عبد الباري محمد عبد الباري " على المركز الثالث بمجموع 898 بنسبة 99.8 % معهد عمر بن الخطاب النموذجي، وحصل الطالب " أنس مصطفى فتحي عبد الله " على المركز الرابع بمجموع 896 بنسبة 99.6 % معهد نور الإسلام النموذجي .



وحصلت الطالبة " فرح ياسر صلاح عبد النعيم " على المركز الرابع مكرر بمجموع 896 بنسبة 99.6 % ، وحصلت الطالبة " سلمي أسامة محمود عبد النعيم " على المركز الرابع مكرر بمجموع 896 بنسبة 99.6 % معهد نور الإسلام النموذجي ، وحصلت الطالبة " ريماس مصطفى همام أحمد " على المركز الرابع مكرر بمجموع 896 بنسبة 99.6 % معهد الكوثر النموذجي ، وحصلت الطالبة " الزهراء محمد جمال عبد الرحمن " على المركز الرابع مكرر بمجموع 896 بنسبة 99.6 % معهد عمر بن الخطاب النموذجي.