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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط : اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الأراضي ودعم الاستثمارات

إجتماع المجلس التنفيذي بأسيوط
إجتماع المجلس التنفيذي بأسيوط
إيهاب عمر

ترأس اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تصب في مصلحة المواطنين، وتتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والمستشار محمد كامل وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات والإدارات والمشروعات وشركات المرافق.

الاستثمار في الثروة البشرية

وفي مستهل الجلسة، شدد المحافظ على أهمية التصدي للقضية السكانية، مشيرًا إلى أن مواجهة هذه التحديات لا تقتصر على الحد من النمو العددي فقط، بل تمتد إلى بناء الإنسان والاستثمار في الثروة البشرية، وتعزيز الوعي المجتمعي وتغيير السلوكيات بما يسهم في تحقيق توازن بين النمو السكاني والاقتصادي.

 التصدي الحاسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة التصدي الحاسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خصوصًا التي حدثت خلال إجازة عيد الأضحى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها كما وجه بضرورة تطوير طرق مسار العائلة المقدسة والأديرة على مستوى المحافظة، من خلال أعمال الرصف والإنارة، لتكون مؤهلة لاستقبال السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم.

تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026

كما دعا المحافظ إلى الإسراع في الاستعداد لتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وبدء طرح مشروعاتها المدرجة بشكل فوري.

تطوير منطقة "المصلة" 

وتابع اللواء هشام أبوالنصر الموقف التنفيذي لأعمال تطوير منطقة "المصلة" بحي غرب أسيوط، في أعقاب حدوث طفح بالصرف الصحي في بعض المنازل، ووجه بالإسراع في المعالجات الفنية للمشكلة، إلى جانب تنفيذ أعمال طلاء واجهات المنازل وتركيب البلاط بها، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير أجهزة كهربائية للمواطنين المستحقين، والتنسيق مع التعليم الفني لتوفير أثاثات معاد تدويرها.

تطورات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق الصناعية

وناقش المحافظ تطورات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق الصناعية، خاصة في منطقتي الصفا وعرب العوامر، وأكد أهمية إزالة المعوقات أمام المستثمرين كما شدد على أهمية معالجة مشكلات الري في أراضي الوادي الأسيوطي، والعمل على استخدام المياه المعالجة لري مساحة 615 فدانًا من الأراضي التابعة للمحافظة، وزراعتها بنبات الجوجوبا لدعم الاستثمار الزراعي.

وفي إطار تعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية، وجه المحافظ بحصر شامل لكافة الأصول والوحدات غير المستغلة، لضمان توظيفها في مشروعات تنموية، ومنع إهدار المال العام مشيرًا إلى جهود المحافظة بالتنسيق مع عدة جهات لدعم الصناعات الحرفية والتراثية، مثل صناعة "التلي" وخان الخليلي، بما يواكب إمكانات المحافظة وقدراتها البشرية الواعدة في هذا المجال.

كما وجه بحل مشكلة المياه الجوفية بقرية بني يحيى بمركز ديروط، من خلال تنفيذ مصرف لتصريف المياه بالتعاون بين رئاسة المركز والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وفي سياق تعزيز الخدمات الاجتماعية، أعلن المحافظ أن نادي العاملين بالمحافظة سيكون متاحًا لكافة العاملين بالدولة على مستوى المديريات والجهات الحكومية، مشيرًا إلى دراسة إنشاء نادي جديد يضم خدمات متكاملة تشمل قاعات مناسبات وملاعب ومرافق ترفيهية.

ووافق المجلس التنفيذي خلال الجلسة على تخصيص مقر دائم لفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بأسيوط، بمركز التدريب الرئيسي بشارع الجيش، كما تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع إسلامي ومكتبة بقرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب، ضمن الأراضي غير المستغلة التابعة للتضامن الاجتماعي.

كما أقر المجلس قبول عدد من التبرعات المقدمة من المواطنين وجهات أخرى لصالح المحافظة، وصندوق التنمية المحلية، موجهًا الشكر للمتبرعين على مساهماتهم المجتمعية.

أسيوط التنمية المستدامة الثروة البشرية النمو السكاني الأراضي الزراعية المجلس التنفيذي بأسيوط إجتماع المجلس التنفيذي

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