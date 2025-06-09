محافظ أسيوط: انتظام توريد القمح واستلام 177 ألف طن منذ بدء الموسم

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انتظام عملية توريد القمح المحلي إلى الشون والصوامع المنتشرة على مستوى المحافظة، وذلك في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى استئناف التوريد بعد توقفه خلال يوم الوقفة وأول أيام العيد.

توريد 177 ألف طن

وأوضح المحافظ أن إجمالي الكميات التي تم استلامها منذ انطلاق موسم التوريد وحتى الآن بلغ نحو 177 ألف طن، مؤكدًا أن أعمال التوريد تسير بكفاءة عالية ووفقًا للضوابط المحددة من وزارة التموين، وبالتنسيق الكامل بين مديريات التموين والزراعة والجهات المعنية.

فتح جميع مواقع الاستلام الرسمية

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع يوميًا معدلات التوريد لضمان انتظام العمل، حيث تم فتح جميع مواقع الاستلام الرسمية بدءا من ثاني أيام العيد لتسهيل إجراءات التسليم وتقليل التكدس، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وفي مقدمتها القمح.

تحقيق الأمن الغذائي

وأشاد المحافظ بوعي المزارعين وحرصهم على الالتزام بمواعيد التوريد، مثمنًا دورهم الوطني في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي. كما أكد حرص المحافظة على تذليل أية معوقات قد تواجه الموردين، وتقديم كافة التسهيلات لضمان سرعة الاستلام وجودة الخدمة.

فحص القمح المورد بدقة

وشدد محافظ أسيوط على أن جميع مواقع الاستلام تخضع لرقابة مشددة، ويجرى فحص القمح المورد بدقة من خلال لجان متخصصة تضم ممثلين عن التموين والزراعة والبنك الزراعي وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لضمان مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة.

واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على استمرار دعم المحافظة الكامل لموسم التوريد، في إطار خطة الدولة لتعزيز قدراتها الاستراتيجية من المحاصيل الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.