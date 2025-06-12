ملابس العيد تحولت لأكفان.. تروسيكل ينزلق بالنيل في أسيوط ويودي بحياة 5 أفراد من أسرة واحدة

في أخر أيام عيد الأضحى المبارك وتحديدا بعد غروب شمس يوم الاثنين الماضي بقرية الطوابية بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، قامت " منى " لتزين أبنائها الـ 4 الصغار لكي تصطحبهم مع زوجها وأبناء عمهم لحضور حفل زفاف أحد أقاربهم بجزيرة بني مر وبعد أن انتهائهم من ارتداء ملابسهم الجديدة لحضور الفرح كان في انتظارهم زوجها وأبناء شقيقه على تروسيكل خاص بهم أمام المنزل صعد الصغار مع أمهم التي كانت تحمل رضيعها على يدها على التروسيكل وتحركوا مستقلين طريقهم على ضفاف نهر النيل وكانت الفرحة تغمرهم .

سقوط التروسيكل بنهر النيل

وما أن وصلوا قرية بني زيد الأكراد سيرا بالتروسيكل على ضفاف نهر النيل إلا وان اختلت عجلة قيادة التروسيكل بيد قائده وانزلق بهم في نهر النيل وتعالت صرخاتهم بالاستغاثة حتى أن سمعها عدد من أهالي قرية بني زيد الأكراد تصادف تواجدهم على احد الكافيهات بمكان الحادث ، على الفور هرع الأهالي بعد أن شاهدوا التروسيكل يغرق بركابه فقام عدد من شباب القرية بالقفز في مياه نهر النيل لإنقاذ ركاب التروسيكل .

الأم بعد إنقاذها ألقت بنفسها في نهر النيل

وبعد محاولات نجح الأهالي في إنقاذ 7 من ركاب التروسيكل بينهم " منى " أم الصغار الـ 4 ولكن شدة تيار المياه جرف الصغار وابنة عمهم خاصة في ظل الظلام الدامس الذي يسيطر على المنطقة ولم يتوقف شباب القرية عن البحث عن باقي ركاب التروسيكل حتى أن وجدوا " رضيعا " احد أبناء الأم ولكن كانت المياه غريقا فقاموا باستخراجه وعندما عاد للام وعيها بعد أن فقدته بسبب الحادث ظلت تصرخ وألقت بنفسها في مياه نهر النيل للبحث عن أبنائها الثلاثة " محمد ، و كرما ، و منه " وابنة عمهم " سما " ولكن جرفتها المياه معهم ليواجهوا مصيرهم المجهول .

سرعت المياه جرفتهم وسط نهر النيل

قام أهالي القرية بالاتصال بإدارة شرطة النجدة والتي حضرت على الفور بصحبتها قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف وبدأت عملية البحث عن الأم وصغارها الثلاث وابنة عمهم ولكن سرعة تيار المياه كان عائقا أمام فرق البحث التي دفعت بالغواصين بمحيط المنطقة التي سقط بها التروسيكل وتجمع الأهالي من قرية الطوابية مسقط رأس الضحايا وقريتي بني زيد الأكراد وجزيرة بني مر على ضفاف نهر النيل بمكان الحادث وسط صرخات وبكاء النساء على ذويهم منتظرين إخراجهم وظلت عمليات البحث لساعات حتى أن وصل الغواصين وفرق الإنقاذ إلى مسافة 50 كيلومتر ناحية مركز القوصية ليجدوا جثمان " أميرة " إحدى الأبناء .

لم تتوقف فرق البحث للحظات لتسارع تيار مياه نهر النيل وواصلت البحث عن باقي ضحايا التروسيكل وبعد ساعات من البحث عثرت قوات الإنقاذ على جثمان الصغيرة " كرما " جرفتها المياه إلى منحدر بمكان سقوط التروسيكل.

انتشال جثمان صغيرة بعد 40 ساعة من البحث

وبعد 40 ساعة من أعمال فرق الإنقاذ للبحث عن الضحايا عثرت القوات على جثمان إحدى الأبناء " نورهان " بنهر النيل ناحية قرية بني محمديات بمركز أبنوب على بعد نحو 17 كيلو متر من مكان سقوط التروسيكل واستمرت أعمال البحث ليومها الثالث حتى أن عثرت قوات الإنقاذ على جثمان الأم في نهر النيل بمركز القوصية وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام بمدينة أسيوط .

وتواصل قوات الإنقاذ النهري أعمال البحث عن الضحية الأخيرة " سما " ابنة عم الضحايا والتي كانت برفقتهم حتى أن دفعت إدارة الحماية المدنية فرق من الغطاسين بنهر النيل بمراكز ديروط والقوصية ومنفلوط لسرعة أعمال البحث عن الصغيرة .

محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بنهر النيل

ومن جهته تابع اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، تطورات الحادث الذي شهدته قرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح، إثر سقوط تروسيكل في نهر النيل، وكان على متنه 11 شخصًا وقد أسفر الحادث عن نجاة 6 شخصًا، فيما تم انتشال جثمان طفل، ولا تزال أعمال البحث مستمرة للعثور على 4 مفقودين، بمشاركة فرق الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية، وبدعم من الأجهزة المعنية.

كانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت إخطارًا يفيد بسقوط تروسيكل في المياه أثناء مروره بإحدى المناطق الواقعة على ضفاف النيل بالقرية. وعلى الفور، وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بين جميع الجهات التنفيذية المعنية، وسرعة الدفع بفرق الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث، مع التأكيد على أهمية التنسيق الفوري بين غرفة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للمتضررين، مكلفًا رئيس مركز ومدينة الفتح بالتواجد الميداني المستمر لمتابعة تداعيات الحادث وتسهيل مهام فرق الإنقاذ كما وجه بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير المساعدات العاجلة، والتأكد من جاهزية المستشفيات القريبة لاستقبال أي حالات إصابة.