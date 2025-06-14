حاول إخماد حريق .. مصرع شخص صعقا بالكهرباء في أسيوط

لقي شخص مصرعه، اليوم السبت، متأثرًا باصابته بصعق كهربائي أثناء قيام باخماد حريق اندلع في حوش مواشي بقرية المعابدة الغربية بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

حريق داخل حوش مواشي بمركز أبنوب

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حريق داخل حوش مواشي بمركز أبنوب ووجود حالة وفاة.

انتقال قوات الحماية المدنية

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، إلى جانب رجال الشرطة والإسعاف، إلى موقع الحادث.

مصرع شخص صعقا بالكهرباء

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل والمزارع المجاورة، فيما أسفر الحريق عن مصرع "عبدالعليم.ح"، 63 عامًا، نتيجة صعق كهربائي ونفوق 2 رأس ماشية و كمية من التبن.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبنوب المركزي، حُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.