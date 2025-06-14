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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتابع جاهزية المدارس والكنترول لامتحانات الثانوية العامة 2025

محافظ أسيوط يتفقد استعدادات لجان امتحانات الثانوية العامة
محافظ أسيوط يتفقد استعدادات لجان امتحانات الثانوية العامة
إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم، جولة ميدانية بعدد من المدارس بمدينة أسيوط، لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، والمقرر بدايتها يوم الأحد 15 يونيو وتستمر حتى الخميس 10 يوليو المقبل، وذلك في إطار حرصه على توفير بيئة آمنة ومناسبة لأداء الطلاب لامتحاناتهم في أجواء من الهدوء والانضباط.

رافق المحافظ خلال جولته محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس حي شرق، وممدوح جبر رئيس حي غرب، وحسام محمد محمود رئيس كنترول أسيوط (أ) وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية، حيث شملت الجولة تفقد عدد من المدارس، من بينها مدرسة الفاروق الرسمية، ومدرسة الانتصار الرسمية، وكنترول الثانوية العامة (أ).

محافظ أسيوط يتفقد كنترول الثانوية العامة الرئيسي

وتفقد المحافظ خلال زيارته كنترول الثانوية العامة الرئيسي قطاع (أ) والذي يضم 5 محافظات هي (المنيا – قنا – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد)، واطمأن على سير العمل بداخله وآليات استقبال أوراق الإجابة وتوزيعها، مشيدًا بالإجراءات التنظيمية ومستوى الانضباط، وموجهًا بضرورة الحفاظ على سرية العمل والتعامل بحيادية تامة وفقًا للضوابط والتعليمات الوزارية، لضمان الشفافية والدقة في كل مراحل التصحيح ورصد الدرجات.

جاهزية اللجان الامتحانية

واطمأن محافظ أسيوط على جاهزية اللجان الامتحانية من حيث النظافة العامة، وتجهيز المقاعد، ووسائل التهوية، مع التشديد على الالتزام الكامل بمعايير السلامة والانضباط داخل اللجان.

وأشار المحافظ إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام يبلغ 28,887 طالبًا وطالبة، موزعين على 76 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية، من بينها لجنة لمدرسة المتفوقين STEM، وأخرى لطلاب مدرسة النور للمكفوفين، وتشمل أعداد الطلاب: 20,744 بالشعبة العلمية "علوم"، و1,634 بالشعبة العلمية "رياضة"، و6,464 بالشعبة الأدبية.

تأمين مركز توزيع الأسئلة

وشدد اللواء هشام أبو النصر على ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية داخل وحول اللجان، وتأمين مركز توزيع الأسئلة وخطوط سير صناديق الامتحانات حتى وصولها إلى مقار اللجان، مؤكدًا استمرار الخدمات الأمنية على مدار الساعة طوال فترة الامتحانات.

كما وجه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين مديريات التربية والتعليم، والأمن، والصحة، والكهرباء، لضمان سير الامتحانات دون معوقات، مشيرًا إلى تفعيل غرف العمليات المركزية وربطها بالمدارس لمتابعة الامتحانات لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي طارئ.

التصدي الحازم لأي محاولات غش

وأكد المحافظ على التصدي الحازم لأي محاولات غش أو إخلال بالنظام داخل اللجان، داعيًا رؤساء اللجان إلى الالتزام التام بالتعليمات الوزارية المنظمة، وتوفير أجواء مناسبة تساعد الطلاب على التركيز، لافتًا إلى الدعم الكامل الذي توفره الدولة لكافة عناصر المنظومة التعليمية بما يضمن خروج الامتحانات بصورة مشرفة.

وفي السياق ذاته، أصدر المحافظ تعليمات لرؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الشوارع المحيطة باللجان، ومنع وجود الباعة الجائلين، حفاظًا على النظام وتوفير الهدوء للطلاب.

وفي ختام جولته، أعرب أبو النصر عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب، مؤكدًا التزام المحافظة ببذل كل الجهود الممكنة لدعم العملية التعليمية وتوفير أفضل الظروف لأداء الامتحانات.

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