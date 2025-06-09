إغلاق المجال الجوي لـ مطار بن جوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين بأن سلطات الاحتلال أغلقت المجال الجوي لمطار بن جوريون، في تل أبيب بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أنه تم رصد إطلاق صاروخ من ​اليمن​ تجاه إسرائيل دون تفعيل ​صفارات الإنذار​.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023 ما تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، إلى جانب تدمير شتى مناطق القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، في وقت سابق اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي واصل عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أدى لاستشهاد 54,880 مواطنا فلسطينيا معظمهم أطفال ونساء، وإصابة 126,227 آخرين.