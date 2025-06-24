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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يؤكد مجددا بدأ سريان وقف إطلاق النار: أرجوكم لا تخترقوه

دمار بئر السبع المحتلة اليوم بفعل رد إيران على إسرائيل
دمار بئر السبع المحتلة اليوم بفعل رد إيران على إسرائيل
محمد على

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن إسرائيل وإيران اتفقتا على "وقف إطلاق نار شامل وكامل"، وذلك بعد وقت قصير من شن إيران هجومًا صاروخيًا محدودًا  على قاعدة عسكرية أمريكية في قطر، ردًا على القصف الأمريكي لمواقعها النووية. 


إلا أن احتمال وقف إطلاق النار ظلّ غير مؤكد بعد أن ضربت إسرائيل إيران وردت إيران بوابل من الصواريخ الإيرانية إسرائيل بعد انتهاء المهلة الأولى للموافقة على الاقتراح.

لكن  ترامب قال: إن الهدنة بين إيران وإسرائيل "دخلت حيز التنفيذ الآن".

وعلى الرغم من أن ترامب أعلن  أن وقف إطلاق النار "دخل حيز التنفيذ الآن"، إلا أن وضع الهدنة لا يزال مؤقتًا.


وكان الرئيس الأمريكي قد قال في وقت سابق إن وقف إطلاق النار سيكون عملية تدريجية مدتها 24 ساعة تبدأ في حوالي الساعة 0400 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء، مع قيام إيران بوقف جميع العمليات من جانب واحد أولا.


وقال إن إسرائيل ستتبع نفس النهج بعد 12 ساعة.


وأكد من فضلكم لا تنتهكوه".


كما أعلنت قناة برس تي في الإيرانية أن وقف إطلاق النار بدأ رسميًا بعد إطلاق البلاد عددًا من الصواريخ على إسرائيل. ووفقًا لشبكة إس إن إن الإيرانية، أُطلقت جميع الصواريخ قبل بدء وقف إطلاق النار.


وفي الوقت نفسه، دوت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، حيث قال الجيش المحتل إنه يعمل على اعتراض أحدث وابل من الصواريخ الإيرانية، وهي الموجة السادسة في حوالي ساعتين وفقًا لبيانات أصدرها الجيش.


قالت خدمات الطوارئ إن ٨ أشخاص قتلوا في ضربة صاروخية إيرانية في جنوب إسرائيل، قبل لحظات من بدء وقف إطلاق النار التدريجي الذي أعلنته الولايات المتحدة.

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