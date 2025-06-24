عاجل| 9 شهداء و33 جريحا جراء قصف الاحتلال.. و8 قتلى إسرائيليين بصاروخ على بئر السبع

أفادت مصادر إيرانية بارتقاء 9 شهداء و33 جريحا جراء قصف الاحتلال على محافظة جيلان صباح اليوم، وذلك في الوقت الأخير قبل الموافقة على وقف إطلاق النار بين الاحتلال وإيران.

بالمقابل لم تصمت إيران، حيث جرى تداول مشاهد من استنفار الاحتلال لانتشال جثث والبحث عن مفقودين، بعد سقوط صاروخ إيراني ثقيل على بناية في بئر السبع المحتلة أدى لمقتل ثمانية مستوطنين.



في هذه الأثناء ، اثارت صحف إسرائيلية حالة من القلق والغضب حيال صمت مطبق داخل أروقة المؤسسة الامنية للاحتلال بشأن وقف إطلاق النار، حيث من غير الواضح ما إذا كانت "إسرائيل" سترد على الهجمات الإيرانية الأخيرة.

وقالت الصحف الإسرائيلية"كان من المفترض أن يتلقى الإسرائيليون هذا الصباح تحديثًا من نتنياهو.



هل هناك وقف لإطلاق النار؟ أم لا؟

لماذا علينا مرة أخرى أن نعتمد على تصريحات أعدائنا؟ يستيقظ الإسرائيليون في الصباح ويسمعون وزير الخارجية الإيراني، بينما من جانبنا هناك صمت".