بغداد.. فتح الأجواء العراقية في المنطقة الجنوبية أمام الرحلات الجوية



أعلنت وزارة النقل العراقية فتح الأجواء العراقية في المنطقة الجنوبية أمام الرحلات الجوية مشيرة الي ان العمل جار لاستئناف العمل في جميع المطارات العراق.

كانت خلية الاعلام الأمني، قال قالت إنها رصدت خرق طائرتين مسيرتين مجهولتي الهوية أجواء مدينة بغداد إحداهما سقطت والأخرى قصفت معسكر التاجي شمالي العاصمة العراقية.

وبدوره قال رئيس الخلية اللواء سعد معن في تسجيل صوتي إن طائرة مسيرة مجهولة الهوية قصف راداراً ضمن منظومة الدفاع الجوية لم يدخل الخدمة في معسكر التاجي فجر اليوم.

وأضاف أن طائرة أخرى سقطت قرب مولد للكهرباء، مشيرا الى أن القصف وسقوط الطائرة لم يسفرا عن سقوط خسائر بالأرواح.

كما أفاد مصدر أمني للوكالة، بتعرض رادار آخر في قاعدة الإمام علي الجوية بمحافظة ذي قار إلى هجوم بطائرة مسيرة مما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

وأوضح أن الرادار أسقط قبل أيام طائرة مسيرة محلية الصنع حاولت استطلاع المنطقة المحيطة به، فيما هربت طائرتان مسيرتان أُخريان.

