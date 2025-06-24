قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل: رشقة صاروخية رابعة أطلقتها إيران تجاه تل أبيب
بقرار حكومي.. مفاجأة للعاملين بالقطاع الخاص خلال أيام
ضربة بطائرة مسيّرة على رادارات قاعدة جوية في جنوب العراق
إعلام إسرائيلي: تقديرات أولية عن مقتل 6 أشخاص بصاروخ إيراني في بئر السبع
وداع مُرّ من دور المجموعات.. الأهلي يدفع فاتورة الفرص الضائعة
انفجارات بالقدس وتل أبيب وصاروخ إيراني يسقط في النقب وسط تصعيد خطير بين إيران وإسرائيل
تأهل إنتر ميامي وبالميراس لثمن نهائي مونديال الأندية بعد تعادل قاتل
نهاية الحكاية.. الأهلي يودع مونديال الأندية بتعادل مثير أمام بورتو
مفاجأة في كرتونة البيض.. تراجع أسعار الفراخ البيضاء والساسو تنخفض 6 جنيهات
هل صلاة الفجر سُنة أم فرض؟.. الإفتاء تصحح خطأ شائعا
بالقانون .. حظر فتح معامل للأبحاث الطبية دون ترخيص
للمسافرين على الطرق الصحراوية.. اتصل تصلك سيارة الإغاثة المرورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضربة بطائرة مسيّرة على رادارات قاعدة جوية في جنوب العراق

طائرة مسيّرة
طائرة مسيّرة
القسم الخارجي

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمني عراقي أن طائرة مسيّرة مجهولة أطلقت ضربة على الرادارات الموجودة في قاعدة التاجي الجوية شمال بغداد، مما أدى إلى إحداث أضرار مادية بدون وقوع إصابات بشرية 

ووفقًا للعميد سعد معن، المتحدث باسم وزارة الداخلية، فقد "قصفت الطائرة المسيّرة موقع الرادار، وسقطت طائرة أخرى قرب المولد الكهربائي للقاعدة"، ما يعكس تنسيقًا دقيقًا توخى استهداف البنية التحتية لحساسيات القاعدة.

تأتي هذه الضربة في إطار تصعيد متسارع يشهده العراق بعد ساعات فقط من توجيه إيران ضربات بصواريخ وصواريخ باليستية نحو قواعد أمريكية في قطر والعراق ردًا على الضربات الأمريكية الأخيرة ضد منشآتها النووية. 

ويُضاف هذا الهجوم إلى سلسلة استهدافات سابقة نفّذت بطائرات مسيّرة على قواعد عسكرية عراقية تضم جنودًا أمريكيين أو معدات حساسة.

وفي سياق ذي صلة، أشارت مصادر أخرى، بينها "العربية – العراق"، إلى حدوث هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة الإمام علي الجوية جنوب العراق خلّف أضرارًا في أنظمة الرادار الجوية، دون وقوع خسائر بشرية 

وحصل ذلك عقب تحليق الطائرات ووسائل الدفاع الجوي على تأهب أمني عالي داخل القاعدتين.

ومن المتوقع أن هذه الهجمات ترمي إلى إضعاف منظومة الرصد والمراقبة الجوية الأمريكية-العراقية، ما يرفع من مستوى التنسيق داخل القوات الأمنية ويُعزز التوترات الإقليمية بعد إعلان ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

قاعدة التاجي العراق قواعد عسكرية عراقية جنوب العراق الدفاع الجوي منظومة الرصد والمراقبة الجوية الأمريكية العراقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«جوج وماجوج» وعلاقتهما بحرب إيران.

«جوج وماجوج» وعلاقتهما بحرب إيران.. هل اقتربت الساعة؟ الأزهر يكشف أسرار «النبوءات»

مصر للطيران

مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها المتجهة إلى عواصم الدول الخليجية الشقيقة

طائرة درون

أول تعليق رسمي من جامعة القاهرة بشأن سقوط طائرة درون أمام كلية التجارة

ليندا

حبس الراقصة ليندا 4 أيام في تهمة التحريض على الفسق والفجور

الخارجية القطرية

اختراق الأجواء.. أول تعليق من قطر على استهداف إيران قاعدة العديد الأمريكية

الحرب بين إيران وإسرائيل

أبرزها نبوءة "جوج وماجوج".. مرصد الأزهر يحذّر من التلاعب بالنصوص لخدمة أجندات الكيان

3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم

3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم

مصر وقطر

ردا على ضربة إيران في قطر.. 5 رسائل مصرية هامة

ترشيحاتنا

الغدة الدرقية

تحذير.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بفرط الغدة الدرقية

حفل زفاف نجل نائب السفير المصري في الرياض

زفاف نجل نائب السفير المصري بالرياض في أجواء عائلية بالقاهرة

بسكويت جوز الهند بالكاكاو

طريقة عمل بسكويت جوز الهند بالكاكاو

بالصور

أغرب عصير لعلاج التهاب المعدة وترطيب الجسم فى الحر .. اكتشفه

التهاب المعدة
التهاب المعدة
التهاب المعدة

تنبيه للنساء والبنات.. اعرفي أسباب انخفاض الدورة الشهرية وطرق علاجها

اضطرابات الدورة الشهرية
اضطرابات الدورة الشهرية
اضطرابات الدورة الشهرية

خضار الصيف .. 10 فوائد تحصل عليها عند تناول البامية

فوائد البامية
فوائد البامية
فوائد البامية

لن تتوقع علاقة المانجا بمرض السكر

المانجو
المانجو
المانجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

المزيد