العراق والبحرين يغلقان الأجواء.. والكويت تعلق رحلات المغادرة

أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الاثنين، إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات، بعد القصف الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في وقت سابق.

وفي السياق نفسه أعلنت السلطات البحرينية، عن اغلاق مجالها الجوي مؤقتا، بعدما فعلت سافرات الإنذار.

وأصدرت البحرين قالت فيه "أغلقت مجالها الجوي مؤقتا وسط مخاوف من رد إيراني على الهجمات الأمريكية".

وأعلنت الكويت تعلق رحلات المغادرة من أراضيها بعد الهجمات الإيرانية ضد القواعد الأمريكية.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام بأن طائرة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام غيرت مسارها جراء الضربات الإيرانية على قطر.

وهبطت طائرة رئيس الوزراء اللبناني في البحرين اضطراريا، بعدما شنت إيران قصفا صاروخيا استهداف قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن القصف الصاروخي جاء ردا على القصف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية فجر أمس الأحد.

وأكد مسؤول إسرائيلي لموقع أكسيوس الأمريكي، أن إيران أطلقت 6 صواريخ على قواعد أمريكية في قطر.

وحركت إيران منصات إطلاق الصواريخ قبل أن تبدأ في مهاجمة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

كما أفادت الإذاعة الإيرانية (IRIB) بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في الأهواز، دون تقديم مزيد من التفاصيل.