العراق يدعو للحوار لحل الأزمة الإقليمية

دعت الدولة العراقية للحوار بين الدول من أجل حل الأزمة الإقليمية مساء يوم الإثنين عقب تفاقم الصراع الإقليمي بالمنطقة بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية الإيرانية،وإنخراط الدولة الأمريكية بها عندما استهدفت المنشآت النووية الإيرانية.

واضطرت إيران للرد على الهجوم الأمريكي حسب ما أعلن عنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فور التعرض للهجوم الأمريكي.

في إتجاه آخر ابلغت العراق رفضها لواشنطن حول استخدام إسرائيل لأجوائها في استهداف الدولة الإيرانية،ودعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عند إندلاع الحرب الإسرائيلية ضد إيران إلى ضرورة استخدام الدبلوماسية،والمفاوضات لحل الأزمات بدلا من الصراعات العسكرية،وأدان السوداني الهجوم الإسرائيلي المنتهك للقانون الدولي،وسيادة الدولة الإيرانية.