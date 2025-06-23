قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لم يصب أي أمريكي بأذى في الهجوم الإيراني عل قاعدة العديد
أستاذ علوم سياسية: قاعدة العديد في قطر هي الأكبر.. ورمز لنفوذ واشنطن بالمنطقة
الزمالك يبلغ لجنة التظلمات: زيزو ليس له أي مستحقات متأخرة
أفضل دعاء ليلة الامتحان.. بـ 10 كلمات لن تنسى ما ذاكرت رددها الآن
الخارجية القطرية: الوضع أصبح طبيعيا.. ولا يوجد تهديد يذكر بعد صد الهجوم
ترامب: أشكر إيران على إخطارنا مبكرا بالهجوم على قاعدة العديد في قطر
العرابي: ترامب ستكون لديه رغبة في إحداث التهدئة بالمنطقة
وقف بطاقة التموين 2025.. أسباب وحالات الحرمان من الدعم
رابطة الأندية تغلظ عقوبة الانسحاب من الدوري.. تفاصيل
ترامب: أشكر إيران على إبلاغنا مبكرا.. وأسقطنا 13 صاروخا من 14
إعادة فتح المجال الجوي في الكويت والبحرين والإمارات
الزمالك يقدم عرضا رسميا لضم حمدان من بتروجيت بـ 30 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ليست فرط صوتية.. خبير عسكري يكشف مفاجأة عن صواريخ إيران المستخدمة في استهداف قاعدة العديد بقطر

صواريخ إيران
صواريخ إيران
هاني حسين

علق اللواء طيار  هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، على الضربات الإيرانية على قاعدة العديد الامريكية في قطر .

 وقال هشام الحلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون  :"  الضربة تتسم بالرمزية وليس لها قيمة عسكرية كبيرة، ونتائجها مجرد إزعاج للمواطنين وحركة الطيران".


وأوضح في المقابل أن حتى الضربة الأمريكية التي تم توجيهها لمنشآت إيران النووية لم تحقق أضراراً وكانت محدودة للغاية، لكنها أخذت زخماً إعلامياً كبيراً، لكن تقييمها العسكري يؤكد أنها لا تتجاوز ضربة على منشآت خرسانية وليست نووية.


وعن نوع الصواريخ التي استخدمتها إيران في قاعدة العديد، قال إن طهران لديها صواريخ  عديدة وهناك  نوعين من الصواريخ: الفرط صوتية (الهايبرسونيك) التي تبلغ سرعتها خمسة أضعاف سرعة الصوت، وأخرى أقل من خمسة وهي الباليستية التقليدية. مؤكدا أنه من ملامح الضربة يبدو أنها صواريخ أقل من خمسة أضعاف سرعة الصوت.


موضحاً أنها ضربة تتسم بالرمزية أكثر منها بعمل عسكري محترف، قائلاً: "إيران لديها عدد كبير من الصواريخ وهي تتنوع بين الفرط صوتية التي تتجاوز خمسة أضعاف سرعة الصوت، والباليستية الأقل من خمسة، ومن الواضح أن هذه الصواريخ ليست فرط صوتية والدليل أنه تم صدها بسهولة."


ولفت إلى أنه يبدو أن الأمريكيين كانوا على علم مسبق بالضربة، وهذا ما بدأ يتردد في الأنباء.
ورداً على سؤال لميس الحديدي: لماذا تتصدى الدفاعات القطرية؟ أليس من المفترض أن تدافع القاعدة عن نفسها؟ قال: "في مثل هذه الأحوال، هناك تعاون مشترك ما بين الدفاعات الجوية الأمريكية والقطرية لأن القاعدة داخل قطر، ولا يمكن أن تعمل القاعدة بشكل منفصل عن الدفاعات القطرية، ولابد من التنسيق ومن ثم تخصيص المهام. ويبدو أن هناك غرفة عمليات مشتركة."


واختتم: "المشهد كله بداية من الابلاغ المسبق عن الضربة وعدد الصواريخ القليل، فلا يمكن لقاعدة بهذا الحجم أن يتم استهدافها بستة صواريخ فقط، بل تحتاج على الأقل إلى ستين صاروخاً يؤكد أنها ضربة رمزية

إيران قطر أمريكا قاعدة العديد اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درون

تفاصيل سقوط طائرة "درون" أمام جامعة القاهرة

طفل ياسين بالبحيرة

تأجيل استئناف المتهم في قضية تلميذ دمنهور على حكم المؤبد لجلسة 21 يوليو

حادث التجمع

بسيارتها.. سيدة تطيح بـ أسرة كاملة داخل حديقة بحي النرجس في التجمع| صور

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

مصر للطيران

مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها المتجهة إلى عواصم الدول الخليجية الشقيقة

الخارجية القطرية

اختراق الأجواء.. أول تعليق من قطر على استهداف إيران قاعدة العديد الأمريكية

وزارة الداخلية

نلاحقه قانونيا.. مصدر أمني : لا علاقة لوزارة الداخلية لشخص أساء للدول العربية

العقار

تحطم 3 سيارات في انهيار عقار بشبرا

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

"إنذار كاذب".. مسئول أمريكي: لا استهداف لقاعدة "عين الأسد" في العراق

صورة تعبيرية

مسئول أمني إسرائيلي سابق: إيران ربما نقلت اليورانيوم المخصب قبل الهجوم

صورة تعبيرية

40 ألف جندي.. تعرف علي تفاصيل تواجد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

بالصور

لن تتوقع علاقة المانجا بمرض السكر

المانجو
المانجو
المانجو

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح للتعامل مع إبنك طالب الثانوية العامة.. طريقة عمل ألواح الشكولاتة بالكراميل .. دليلك للحماية من مشاكل الجلد فى الصيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عشان تفضل شباب وقوي.. اعرف أفضل الأطعمة لبناء العضلات

العضلات
العضلات
العضلات

احترس منها.. هذه الأطعمة تسبب القلق والتوتر

القلق
القلق
القلق

فيديو

خبيرة الأبراج والتاروت منى أحمد

خسارة الأهلي من بورتو .. خبيرة تاروت تتوقع نتيجة المباراة

وائل كفوري

معجب يفاجئ وائل كفوري بحفل دبي.. شاهد

محمد رمضان

الجو حلو.. محمد رمضان يكشف موعد طرح أحدث أغانيه

عودة جوري بكر لطليقها

بالصدفة.. تبادل العتاب ينهي خلافات جوري بكر وطليقها رسميا في الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد