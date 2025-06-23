محلل سياسي: الرد الأمريكي ضد إيران يتخذ مسارات متعددة

كشف الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، أخر تطورات التصعيد الإيراني الأخير ضد القواعد الأمريكية في منطقة الخليج.

وفي لقاء عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أكد ماك شرقاوي، أن رد الفعل الأمريكي قد يتخذ مسارات متعددة، بعضها يتجاوز الرد العسكري المباشر.

وتابع الدكتور ماك شرقاوي، أن الولايات المتحدة قد لا تنفذ عملية عسكرية شاملة كتلك التي وقعت في العراق، لكنها قد تلجأ إلى توجيه ضربات محددة ومؤثرة ضد طهران، إلى جانب تقديم دعم فعلي للمعارضة الإيرانية بهدف زعزعة النظام من الداخل.