أستاذ علوم سياسية: أمريكا فقدت المصداقية تماما وهي الخاسر الأكبر

أكد الدكتور عمار قناة، ـستاذ العلوم السياسية، أن الصين هي أكبر المتضررين من إغلاق مضيق هرمز ، فهي أكبر شريك استراتيجي مع إيران.



وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في لقاء عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، أن روسيا تحاول منع الوصول منطقة الشرق الأوسط للوضع الحالي من الصراع.

وأشار إلى أن إيران تخسر، والولايات المتحدة الأمريكية ستخسر أكثر، وأمريكا فقدت المصداقية تماما.

ونوه الدكتور عمار قناة، بأن اسرائيل استهدفت القيادات في إيران، وأمريكا لا تريد الدخول في حرب عسكرية في منطقة الشرق الأوسط.