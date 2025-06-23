8.3 مليون جنيه.. صرف مستحقات ورثة العاملين بالنيابات والمحاكم

أعلن كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أن مجلس الإدارة لصندوق العاملين بالهيئات القضائية، وافق على صرف دفعة جديدة من مستحقات ورثة العاملين من مختلف المحاكم والنيابات.

وأشار عبد الباقي - خلال بيان صحفي صادر اليوم عن النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم - إلى أن تبدء عملية الصرف اعتبارا من الخميس المقبل 26 يونيو 2025.

وأكد عبدالباقي أنه يستحق عملية الصرف الخاصة بورثة الأعضاء حوالي 240 وريثا لأجمالي 56 عضوا، وتقدر بقيمة 8 ملايين و300 الف جنيه، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من كل الحالات المستحقة للصرف.

وشدد على أهمية تسريع وتيرة الصرف للحالات خاصة وأن المبلغ المقدم للأعضاء يكون بمثابة إجراء حماية اجتماعية في ظل ارتفاع أعباء المعيشة بعد خروج الموظف على المعاش.

وأكد عبد الباقي، أن هذا ما دفعهم إلى زيادة ميزة الصرف لتصبح شهرين ونصف عن كل سنة اشتراك محسوبة على أساسي 2015، وتعظيم تلك الميزة حتى يتناسب المبلغ المستحق للعضو مع معدلات التضخم، وهو الهدف الأساسي من عمل الصندوق.