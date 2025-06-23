قطر: إنتاج الطاقة لم يتأثر عقب ضرب قاعدة العديد الأمريكية

أعلنت دولة قطر أن إنتاجها للطاقة لم يتأثر عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية المتواجدة على الأراضي القطرية، بحسب “رويترز”.

وجاء الرد الإيراني المحدود عقب الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية الذى أعطى الحق المشروع للدولة الإيرانية باستهداف القواعد الأمريكية.

وأدى الهجوم الإيراني- الذي كان بالتنسيق مع الدولة القطرية- إلى سقوط 6 صواريخ على قاعدة العديد دون وقوع إصابات أو وفيات.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطورة تفاقم الصراع الإسرائيلي الإيراني عقب انخراط الولايات المتحدة الأمريكية بالصراع.

ودعت الصين في وقت سابق إلى التهدئة واحتواء الصراع بالمنطقة، وأدانت الهجوم الأمريكي على إيران.