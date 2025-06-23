واشنطن نقلت الطائرات والسفن الأمريكية من قطر والبحرين قبل الهجوم الإيراني

أظهرت صورة أقمار صناعية التُقطت في 19 يونيو الجاري، أن طائرات أمريكية غير محمية نُقلت من قاعدة العديد الجوية في قطر الأسبوع الماضي، وتظهر مدرجاتها شبه خالية، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأوضحت الشبكمة الإخبارية أن هذا يعني أن الطائرات نُقلت قبل أن تشن إيران هجومًا صاروخيًا على قاعدة العديد يوم الاثنين ردًا على قصف الولايات المتحدة لمنشآتها النووية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وصرح مسؤولان دفاعيان أمريكيان لشبكة CNN الأسبوع الماضي بأن الطائرات نُقلت إلى مواقع أخرى كجزء من جهود الجيش الأمريكي لحماية أصوله ومعداته في الشرق الأوسط وسط الصراع بين إيران وإسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، غادرت جميع سفن البحرية الأمريكية التي كانت متمركزة في قاعدة الدعم البحري في البحرين الميناء الأسبوع الماضي. ولم يتضح بعد أين ذهبت الطائرات والسفن.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن القصف الصاروخي جاء ردا على القصف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية فجر أمس الأحد.